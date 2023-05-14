一張巴氏量表，讓三軍總醫院神經內科醫師無端挨揍，引發各界巴氏量表存廢的討論。前衛生署副署長張鴻仁率先發難，提及三總醫師被打事件根本原因是政策謬誤，巴氏量表本就不該存在，高齡社會使照顧需求倍增，不該限制申請，政府根本是「設下天羅地網與民作對」；民團也建議，申請外籍看護評估可回歸到長照系統。

「要不是發生打人事件，巴氏量表議題不會受到關注，長期以來，巴氏量表的開立爭議與衝突一直存在。」張鴻仁表示，暴力固然不對，若能將心比心，就能知道民眾一定是被逼急了，這根本的原因是「錯在政府」。

依現行規定，長照家庭欲申請外籍看護，第一關需經醫師評估取得巴氏量表，等同是長照家庭可否找外籍看護的決定權全在醫師身上。有些醫師會因應家屬要求，冒風險讓患者符合資格開立量表，若醫師不願配合，家屬情急之下「什麼事都會發生」。

長照有需求「量表不該存在」

張鴻仁表示，申請外看不需要那麼多醫療評量，假設家中有位九十多歲長者，看起來很健康，難道就不用照顧？人到一定年紀，身體漸衰，隨時都可能發生意外，找人照顧不是比較安心？不應該等到長者無法行動，才讓民眾申請照顧資源。

張鴻仁認為，長照家庭要不要申請外看，應回歸市場機制，巴氏量表的存在不合常理。

家總：評估照顧非疾病導向

家總秘書長陳景寧表示，評估是否需要照顧，並非疾病導向，更多是能否自行吃飯、穿脫衣服等生活功能。我國長照政策邁入第七年，今年長照經費已達六百多億元，使用長照服務者，皆經過照顧管理專員評估，A個管討論並擬定後續的照顧服務計畫，以現在照專的能力，有能力替個案進行照護評估。

對於全面開放長照家庭申請外看，被質疑變相鼓勵民眾把長輩交給外人、政府顧。張鴻仁表示，家人願不願照顧父母，民眾有自由選擇的權利，且「聘僱外看等於不孝嗎？」實際上是很多長照家庭，找不到外看必須辭職，家庭經濟受到影響，最終引發長照悲歌，他倡議廢除巴氏量表，全面開放外看申請，不該設下重重障礙。

長照司：量表是診斷證明書

長照司副司長吳希文表示，長照的政策本質「不適合鼓勵民眾使用移工」，而是希望讓長輩復能，或是回歸社區內照顧，也因為政策概念不相符，未來不會考慮依失能等級評估聘僱移工。她表示，巴氏量表的概念就是「診斷證明書」，因此聘僱移工條件是用診斷證明的概念去處理。