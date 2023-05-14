新聞眼／巴氏鬧劇背後 是長照不足悲歌

三總醫師因一張巴氏量表，引發被毆的暴力事件，但真正問題在外籍看護申請制度上，政府未能將長照家庭實際的需求納入考量，依賴醫師協助評估巴氏量表，當作申請外看的唯一指標，不只讓醫師暴露在毫無保護的第一線，也讓長照家庭在資源不足以全面照料患者的現實情況下，被逼上梁山，成為間接的受害者。

台灣正面臨快速少子化以及快速高齡化的社會，適時提供患者、長者照顧人力是必須面對的迫切課題，如今巴氏量表風波再起，不禁讓人想問，政府該負的責任在哪裡？

巴氏量表爭議已久，過往曾出現許多「巴氏鬧劇」，包括早年家屬為開立量表，必須將行動不便的家人扛到醫院進行評估，後續才有放寬到宅評估開立量表的政策；還有不肖醫師串連仲介公司開立假證明；或病人將自己行動不便證明或巴氏量表，轉讓給其他病人使用；更有人違法偽造巴氏量表，一切作為都是為聘請薪資較低的外籍看護。

許多專家、學者認為，外籍看護需求評估可由長照系統介入，如到宅訪視等，真正了解病人狀況，但政府的腳步是「永遠跟不上需求」，明明問題已經攤在陽光下多年，卻從未被正視。

現在已可預期未來照顧需求將快速增加，此次三總醫師因巴氏量表遭暴力對待，不單是醫療暴力事件，而是結構性問題，政府一句「與長照本質不符」就兩手一攤不願解決，未來難道只能繼續看著醫師為了一張巴氏量表被打、被罵，重複上演「巴氏鬧劇」？