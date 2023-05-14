裝病裝可憐 「假患者」騙醫師

「醫師，我媽媽很可憐，她都不能動、不能講話。」為申請巴氏量表，過去曾發生人力仲介公司佯裝病患、家屬，欺騙醫師取得巴氏量表，且這不是單一個案，各地衛生局每年都會收到大量的投訴案。

醫師指出，有些有心人士演技好，曾有醫師上當受騙，為了釐清患者是否真正有需求，多半會搭配影像等相關檢查，才能識破騙局。

拿不到巴氏量表私下尋求仲介幫忙，一位不具名的神經科醫師說，這已經不是秘密，診間時有所聞，很多病家急著要找外籍看護，時常會在診間落淚拜託醫師，有些甚至會下跪懇求，周旋在診間外的業者，會趁勢上前告知「可以花錢了事」，仲介為此鋌而走險，背後都是希望能幫家屬快一點能找到照顧人力。

新光醫院心臟科主治醫師洪惠風說，巴氏量表有太多亂象，新光醫院過去曾發生患者為取得巴氏量表，私下偷走醫師章亂蓋，自該事件後，新光醫院僅限三科別醫師開立巴氏量表，包括神經科、復健科及精神科，卻也導致這三科醫師壓力很大，常要接收到其他科別轉來的病人，若碰到有心人士裝病或演技，很難在第一時間判斷，因此多半會參考影像診斷，判定患者失能狀況。

部立桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷表示，避免被騙，開立巴氏量表針對不同類型的患者，有不同的破解方式，住院病人會在出院後一至兩次回診，觀察狀態是否改善來決定是否開立；門診病人則因看診時間短，較常需要二至三次回診，並搭配病歷、病患狀況、家屬說法及相關檢查來確認。