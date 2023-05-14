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專家籲廢巴氏量表？衛福部：不會調整政策

聯合報／ 記者葉冠妤許政榆沈能元／台北報導

三軍總醫院神經內科醫師因判斷患者不需要開立巴氏量表，遭家屬毆打，專家建議廢除巴氏量表，長照家庭有需要申請外籍看護，應將選擇權交由民眾自行判斷，不該完全仰賴巴氏量表。衛福部長照司則定調「不會調整政策」，勞動部則說明，巴氏量表當初是跨部會討論的結果，若要廢除仍須跨部會審慎研議。

我國的照顧大軍，長期仰賴外籍看護，目前政府大力推動長照，以居家照顧為主軸，家總秘書長陳景寧說，現行長照二點○的服務與外籍看護是兩條不同制度，家屬常為申請不同的照護資源而來回奔波。

陳景寧說，過去曾討論過，使用長照二點○的長照失能等級（ＣＭＳ）如果已達七級重度以上或四級以上有特殊情況者，得以聘僱外勞，減少勞煩民眾申請巴氏量表的必要性，但至今政府都未採納。長照司副司長吳希文說明，長照與申請外看本質並不同，不會調整目前政策。

符合申請外籍看護資格者，多數是臥床長輩，家屬得帶著重症家屬跑一趟醫院，曾有專家建議，可用衛福部急性後期整合照護計畫（PAC）取代巴氏量表進行評估。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，ＰＡＣ是針對住院病人急性症狀緩解後卻無法立即出院者，增加復健等照護幫助獨立生活，ＰＡＣ無法取代巴氏量表。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，巴氏量表是由勞動部同衛福部、各醫學會等單位共同研商出的評估工具，失能本該由醫療團隊評估，不然由誰認定？全面開放申請外看，需社會對話才能找出共識。

長照 外籍看護 衛福部

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