開不成量表 家屬屢見飆罵醫師

長照家庭欲申請外籍看護，唯一方式是醫師依巴氏量表評估低於卅五分才具資格。長年以來，巴氏量表已引發大小衝突。臨床上最常聽聞，家屬帶著「首次」就醫的長輩，要求醫師當下開立量表，當醫師反應須評估，家屬常會失去理智大罵「你沒有人性，家人都坐輪椅，你還不開？」類似事件層出不窮，也讓部分醫師一聽到巴氏量表就害怕。

巴氏量表原名「病症暨失能診斷證明書」，量表中有十大項目，包含進食、移位、個人衛生、如廁、洗澡、平地走動、上下樓梯、大小便等能力，由醫師協助診斷鑑定。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，未經過診斷，直接開立巴氏量表或殘障證明，是不可能的。曾有醫師單就患者症狀開立巴氏量表，幾天後卻看到患者趴趴走，細究原因，才知道是家屬聯合患者欺騙醫師。

除此之外，也有家屬不滿未能順利取得巴氏量表而向醫師提告，林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘表示，病家常對開巴氏量表、診斷書等有過高的期待，若無法順利取得，就會指責、謾罵，這幾年已學會堅定自己立場，面對謾罵也不會隨便開立，避免浮濫開立反而被政府關切。

一位不具名神經科醫師表示，八十五歲以上長者在無法自行進食、穿衣、行走、尿失禁等項目中，僅一項失能就可開立量表，但對癌症等疾病末期病人來說，即便病情變化快速，只要未達分數規定，仍無法取得量表。

他曾收治一名六十多歲獨居的肺癌末期、腦轉移患者，身邊沒有家人及社工照顧，也無法住進安養機構，「什麼時候死在家都沒人知道」，他天天打電話到病人家裡，確認病人是不是還醒著，患者急需外籍看護，但卻不符合量表指標，身為評估患者是否具備申請外看資格的角色，壓力非常龐大。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，許多患者進行巴氏量表評估時，可能看診狀況與在家不同，醫師有時難以評估，讓病家認為醫師陳述不符事實，造成彼此很大的困擾，若經評估之後無法開立量表，病家往往十分沮喪，因為功能評估與有無照護需求，其實是兩件事情，政府應為有需求的病人提供更好的照顧。