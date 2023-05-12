星宇延誤衍生空服員超時 工會申請勞檢、籲桃市府開罰
星宇航空JX800台北－東京班機6日在成田機場遇上側風多次無法降落，共延誤7小時，後續因調度失當一併導致JX801、JX803返台班機延誤，空服員第一時間面臨現場旅客譴責。桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，星宇航空空服員確實有超時情況，已申請勞動檢查，呼籲桃園市政府做出正確裁罰。
星宇航空JX800班機6日在成田機場遇上側風，總計延誤約7小時，後續也因併班、調度機組員等狀況導致另外兩班JX801、JX803返台班機延誤，甚至趕不上成田機場宵禁，讓旅客被迫在機場過夜。第一線空服員不僅在現場面對民眾砲轟，更有超時工作爭議。
周聖凱今受訪表示，空服員工會已經申請勞動檢查，確定星宇航空空服員工時超過12小時，其中1組更超過14小時，雖中間有休息，仍違反勞基法規定，呼籲桃園市政府做出正確裁罰。
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