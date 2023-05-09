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專家：星宇這關沒過 精品航空恐淪網紅航空？

遠見／ 文 / 林鳳琪、吳婉瑜
星宇航空5月6日往來日本的航班出現調度亂流。聯合報系記者楊文琪／攝影
星宇航空5月6日往來日本的航班出現調度亂流。聯合報系記者楊文琪／攝影

近期喜訊連連、才剛首航洛杉磯的星宇，在上週六一場發生在日本成田機場的調度危機，似乎已搓破「精品航空神話」？到底問題出在哪？張國煒要負多大責任？航空界專家直指這三大缺失。

「星宇規劃時，我就期待這一天的到來，」4月26日，星宇航空（2646）首航洛杉磯，董事長張國煒不但親自駕駛，途中更特地走出駕駛艙與乘客互動。對張國煒而言，這次飛行代表星宇首度跨足長程航線，別具意義。鏡頭前，他難掩激動與喜悅。

未料，甫慶祝首航返台，5月6日旋即爆發星宇日本成田機場，數個航次遭嚴重延遲，旅客被迫夜宿機場，如難民般的畫面傳回台灣；5月7日深夜，張國煒搭廉航急奔成田機場安撫，鏡頭前頻頻道歉。

為何一個再單純不過，因為天候影響航班整併，調度失控，危機竟如骨牌效應，一發不可收拾，甚至傳出，連剛首航的洛杉磯都可能受到影響，取消部分航次。航班調度，向來是攸關民航業者最核心關鍵的經營與獲利，如今深陷危機的星宇，能順利脫身？

2018年，張國煒以「王子復仇」般的決心，帶領團隊精心打造星宇，如今好不容易建立起的「精品航空」形象，在危機與客訴怒火延燒中，慘遭輿論批評，一場調度危機，搓破「精品航空神話」，連最基本的航班調度都處理不好，還要董事長親自到第一線道歉，根本是「網紅航空」！

圖為星宇董事長張國煒現身成田機場情形。聯合報系記者黃仲明／攝影
圖為星宇董事長張國煒現身成田機場情形。聯合報系記者黃仲明／攝影

太自信釀危機？取消10%備援運能，星宇吃緊弄破碗？

為何危機會如骨牌效應連環引爆？一位不願具名，熟悉航空業的專家S直指，關鍵在，星宇若不是太大意，就是太自信，航班排程太緊湊！導致一個班次失衡，卻引爆危機骨牌效應，航班調度失控，難以善後的結果。

他分析，民航業者通常為因應氣候與其他難以預期突發狀況，會常態性保留10%至15%的閒置飛機與機組人員，隨時備援，以因應類似星宇這次在日本成田機場的突發狀況。

民航產業為達到運量規模化，飛機採購動輒上百億元，加上專業機組人員，不論是訓練或經營，人力成本更是居高不下，高資本支出的產業特性，新進業者若沒有富爸爸，口袋又不夠深，太急著賺錢，被迫將「運能極大化」或「運量高效化」，幸運的話，一帆風順；但一個小失誤，就可能引爆危機如骨牌連環爆的災難，就如同星宇這次狀況。

星宇又是如何因為一連串的小失誤，最終引爆一發不可收拾的骨牌危機災難？

回溯4月26日，星宇航空（2646）飛日本航線因天候因素決定併班，導致JX801、JX803班機共302名旅客被迫在成田機場打地舖過夜，後續更連帶影響原訂飛往洛杉磯的JX02班機延誤。一連串出包引發成立以來最大公關危機，盤點星宇錯失三大決策疏失，原來問題出在這。

錯誤決策一：機組員超勤卻未準備

旅遊部落客林祐民指出，JX800、JX801超過法定值勤上限，同批組員因天候因素轉降名古屋返回成田後，無法執行回程任務；而JX802落地發生指示燈號異常，需要進行檢修，待檢修完畢時，JX802、JX803的組員也執勤超時。

星宇讓JX801與後一航班JX803併班，但事實上不併班，組員執勤仍超時，既然如此，是否該加排機組員將JX801飛回？

錯誤決策二：旅客登機空等

整個下午跑道都在排隊，機組員執勤絕對超時，無法登機起飛，卻還是讓旅客登機。如果JX800改降名古屋的時候就發現組員會超時，是否能早點安排接替的組員；另外合併JX801、JX803在當天下午就已決定併班，若當晚7點前就知道趕不上，是否先不要讓客人上飛機等？

錯誤決策三：洛杉磯航班受波及

成田機場宵禁時間超過，還額外影響到JX02台北飛洛杉磯航班，該航班一直到台北時間的起飛時間才宣告航班取消，這是另外一個影響最嚴重的航班。

一名航運專家指出，星宇機隊規模小，無法充分調度，目前三架A350廣體客機要飛洛杉磯、新加坡、東京，其次是員工經驗與獲得授權不足，因而引發此次連鎖效應。

專家S感嘆，細究各家航空業者的財報，民航業者高資本支出與高人力成本，要單純靠販售機位獲利，難度很高；業者大多要靠「整體財務操作策略」，例如折舊攤提後的舊機出租或轉為貨機再利用，才可能創造獲利，而這一點，恰恰是新進業者最難突破之處。如果口袋不夠深，又急於在資本市場上展現經營績效，消弭「炒股疑雲」，可能「吃緊弄破碗」，就像這次星宇日本成田事件，反重創好不容易打造的「商譽」，精品航空神話破滅，得不償失。

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（本文出自2023.05.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

星宇航空 日本 航班 成田機場 張國煒

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星宇航空因天候因素造成逾3百名旅客滯留成田機場風波未完，有承接著JX2當晚飛洛杉磯的旅客在「星宇航空討論區」抱怨，輿論似乎只看到在成田機場滯留的3百名旅客，當天在桃機等著出發的他們也是狀況連連，質疑星宇航空明明有超過4小時的時間能夠應變，卻一直釋出早知錯誤的消息給等待的旅客。

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