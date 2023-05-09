星宇滯留旅客飆罵空服 律師看「張國煒現身安靜場面」嘆：這就是人性

星宇航空班機6日因天候因素延誤、併班，後又因組員超時、成田機場宵禁等因素，導致起飛時間一再延遲，讓302人滯留機場過夜，遲至7日才返家。當時有旅客耐不住久候情緒失控，飆罵第一線空服員，直到隔日星宇航空董事長親抵日本道歉才安撫住旅客情緒。律師李怡貞觀察整起事件，忍不住為空服員叫屈，認為這些叫罵的旅客「嘴臉真難看」，但也嘆「這就是人性」。

李怡貞8日在臉書發文，認為星宇旅客滯留事件「天氣因素真的沒辦法責怪」，然而後續的危機處理、處置明顯不足，「來回賠償都算合理」。

隨後話鋒一變，批評起在飛機上飆罵空服員的乘客，認為這些人嘴臉難看，只會對基層人員發火，但看到老闆張國煒親上火線後「大家很安靜」，諷道「這就是人性」。

不少網友認同，「真的，有種就當面嗆張國煒啊」、「有氣要罵就罵老闆，別把機組人員當出氣桶」、「一線人員真的很可憐！做最多事的是他們，第一個被罵的也是他們」、「很多人都覺得要吵才有糖吃」、「錢也是進老板口袋，何必為難基層員工呢，他的權限真的有限」、「客人的水準及素質很差，空服人員辛苦了」。

也有人持不同看法，「K董可是那些人的偶像，你去看演場會出狀況時，粉絲會去罵工作人員還是台上表演的偶像? 這不難判斷吧」、「這也是身為服務業該有的『責』，面對客人，就是代表公司」。