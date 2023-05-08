成田機場超大怪風！不只星宇航空 這些航班 「全體降落失敗」

東京成田日前因機場風大，影響機場降落，星宇航空JX800航班欲降落時，因遭遇嚴重側風，重飛兩次仍無法降落，轉降名古屋機場，後續的JX801、JX803也受到影響，而不只是JX800航班，當天還有許多航空公司的班機，都因為這陣怪風而無法如期降落，必須重飛或改降名古屋機場。

根據YouTube影片「Love Flight Jack」7日釋出影片，由櫻之山公園向機場拍攝，表示當天飛機陸續嘗試降落，由於風切強大而導致班機必須重飛，「有的班機多次嘗試降落卻無法起飛，有的甚至改道」，有些班機甚至從早上就抵達成田機場上空，卻到晚間仍在盤旋未降落，「從來沒見過這樣的事情」。該影片吸引超過2萬人觀看。

根據Love Flight Jack釋出的影片，當天有多個航空公司的飛機都因為風切強大而無法降落。從影片可見，澳洲廉航捷星航空（JetStar）因為降落過於顛簸而被迫重飛；華航班機也因為降落前遇到強烈怪風必須重飛，此外還有德威航空（T'way Air）、翔鵬航空（Lucky Air）、全日空（ANA）、日本航空（JAL）、中國貨運航空（China Cargo）、阿聯酋航空等，都因怪風降落失敗，可見當時怪風相當強勁。

星宇航空日前JX800台北-東京航班，上午08點44分由桃園機場起飛，原訂於日本時間12:45抵達東京成田機場，航機於成田機場降落時，因嚴重側風，為確保旅客安全，機長於重飛二次仍無法降落後，決定轉降名古屋機場，航機後於日本時間14:02降落名古屋機場。而當日因為恐怖側風的關係，導致後續兩個航班都接連受到影響。