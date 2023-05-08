快訊

另一種西方左翼的反戰論：反美帝、也該反對俄國擴張

史上最大法拍登場！華映龍潭廠底價162億 超越「信義最貴停車場」

CBA／陸媒爆劉錚將重返台籃 確定不與上海隊續約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成田機場超大怪風！不只星宇航空 這些航班 「全體降落失敗」

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空接連出狀況。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
星宇航空接連出狀況。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

東京成田日前因機場風大，影響機場降落，星宇航空JX800航班欲降落時，因遭遇嚴重側風，重飛兩次仍無法降落，轉降名古屋機場，後續的JX801、JX803也受到影響，而不只是JX800航班，當天還有許多航空公司的班機，都因為這陣怪風而無法如期降落，必須重飛或改降名古屋機場。

根據YouTube影片「Love Flight Jack」7日釋出影片，由櫻之山公園向機場拍攝，表示當天飛機陸續嘗試降落，由於風切強大而導致班機必須重飛，「有的班機多次嘗試降落卻無法起飛，有的甚至改道」，有些班機甚至從早上就抵達成田機場上空，卻到晚間仍在盤旋未降落，「從來沒見過這樣的事情」。該影片吸引超過2萬人觀看。

根據Love Flight Jack釋出的影片，當天有多個航空公司的飛機都因為風切強大而無法降落。從影片可見，澳洲廉航捷星航空（JetStar）因為降落過於顛簸而被迫重飛；華航班機也因為降落前遇到強烈怪風必須重飛，此外還有德威航空（T'way Air）、翔鵬航空（Lucky Air）、全日空（ANA）、日本航空（JAL）、中國貨運航空（China Cargo）、阿聯酋航空等，都因怪風降落失敗，可見當時怪風相當強勁。

星宇航空日前JX800台北-東京航班，上午08點44分由桃園機場起飛，原訂於日本時間12:45抵達東京成田機場，航機於成田機場降落時，因嚴重側風，為確保旅客安全，機長於重飛二次仍無法降落後，決定轉降名古屋機場，航機後於日本時間14:02降落名古屋機場。而當日因為恐怖側風的關係，導致後續兩個航班都接連受到影響。

星宇航空 日本 航班

延伸閱讀

星宇出包 彭啟明：寧可選擇較大型、評比名次較佳航空公司

星宇空服員機上遭罵！王瑞玲怒轟台灣乘客：真的有夠低級

獨家／民航局調查星宇日本航機事件 張國煒列調查對象之一

整理包／星宇航空遭批空中監獄 延誤總經過、事後處理一次看

相關新聞

獨家／民航局調查星宇日本航機事件 張國煒列調查對象之一

星宇航空東京飛台北航班嚴重誤點，導致旅客夜宿機場事件，交通部民航局已展開調查作業，包括星宇客機轉降過程、飛航操作是否符合...

一陣成田怪風打亂星宇張國煒完美佈局⋯ 圈內人：舊金山開下去「調度4架恐更燒腦」

日本成田機場一陣怪風颳起星宇之亂，302名旅客滯留在成田機場一晚，董事長張國煒也親上火線搭機赴日道歉，更連帶影響後續星宇北美線航班，這一連串的骨牌效應，除了揭開星宇團隊調度失靈，更凸顯只有三架A350的星宇，容不了一次犯錯的空間。

成田機場超大怪風！不只星宇航空 這些航班 「全體降落失敗」

東京成田日前因機場風大，影響機場降落，星宇航空JX800航班欲降落時，因遭遇嚴重側風，重飛兩次仍無法降落，而轉降名古屋機場，後續的JX801、JX803也受到影響，而不只是JX800航班，當天還有連續多架班機都因為怪風而無法如期降落。

星宇空服員機上遭罵！王瑞玲怒轟台灣乘客：真的有夠低級

星宇航空JX800航班原訂（6）日中午抵達東京成田機場，結果遇上「怪風」不斷延誤，旅客長時間被關在機艙內，失控情緒失控朝著空服員大罵，醫藥美食名嘴王瑞玲對此怒譙，「國人的旅遊水準真他X的有夠…低級」，並且表示真的太失望也太丟臉。

星宇出包 彭啟明：寧可選擇較大型、評比名次較佳航空公司

星宇出包，300多人在成田機場打地鋪，洛杉磯來回航班也延後24小時起飛，總共影響700多人。天氣風險公司總經理彭啟明在臉...

張國煒親赴日道歉發言「提油救火」？媒體人點3大公關危機：星宇最大災難

星宇航空5月6日的航班因為天氣、併班等多重因素，導致2航班302名旅客滯留成田機場打地鋪過夜，董事長張國煒親自飛到日本道歉解釋，也祭出全額退費的補償，但還是難平息怒火，媒體人黃揚明也點出張國煒到場處理的表現，並點出3大公關危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦