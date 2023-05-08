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星宇空服員機上遭罵！王瑞玲怒轟台灣乘客：真的有夠低級
星宇航空JX800航班原訂（6）日中午抵達東京成田機場，結果遇上「怪風」不斷延誤，旅客長時間被關在機艙內，失控情緒失控朝著空服員大罵，醫藥美食名嘴王瑞玲對此怒譙，「國人的旅遊水準真他X的有夠…低級」，並且表示真的太失望也太丟臉。
有網友在臉書上放上一段影片，可見到受困在機上的大媽情緒很激動，要求空服員讓乘客下機，空服員解釋，不是不想讓大家下飛機，是因為成田機場宵禁，再加上航廈已經關閉，無奈拜託「請妳不要再用這種態度對我們的組員了」，但大媽堅稱自己沒有兇人。
王瑞玲看完相關新聞後，在臉書怒譙，覺得真的太失望也太丟臉「國人的旅遊水準真他X的有夠…低級」，王瑞玲直呼「買一張星宇航空機票有什麼了不起，空姐、空少是欠你們什麼嗎？他們是為乘客服務，不是當乘客的出氣包」。
王瑞玲怒轟，「24小時沒進食不會死！24小時沒喝水不會死！你們餓，難道機長和空服人員都不餓嗎？站著讓你們這些人罵到上廁所的時間都沒有，還得忙著地上空中的危機處理！有機會讓你看完機上所有的電影，不好好珍惜，大聲吵個鬼呀？」
王瑞玲嘆，「去日本旅遊的國人常抱怨，為何很多日本百貨商店準時7、8點就休息？日本人就是很有原則的國家，時間一到，管你再有錢都要把店門給關起來！飛機就是在日本，你們以為機長不想把飛機飛回台灣嗎？」
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