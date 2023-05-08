張國煒親赴日道歉發言「提油救火」？媒體人點3大公關危機：星宇最大災難

星宇航空5月6日的航班因為天氣、併班等多重因素，導致2航班302名旅客滯留成田機場打地鋪過夜，董事長張國煒親自飛到日本道歉解釋，也祭出全額退費的補償，但還是難平息怒火，媒體人黃揚明也點出張國煒到場處理的表現，並點出3大公關危機。

黃揚明在臉書以「張國煒的公關危機課」發文，他提到第一個危機是張國煒赴日本向旅客道歉時，提及「日本官僚比較嚴重、比較難催、不好意思！」，這些話先是得罪了日本人。

第二，張國煒道歉時提及「我也不希望再砸鍋，我真的很怕，我真的很怕，我知道你們都很支持我，他們原本要我不用來，我說我一定要來...」，黃揚明認為這話有點在犧牲部屬，成就自己的感覺。

第三，張國煒搭廉航赴日本向旅客道歉，結果被網友翻出過去批評廉航的言論，張國煒則回應「不要一直挑語病，不要一直挑語病，講過一次就一輩子要這樣子？這樣子怎麼得了，翻舊帳翻不完」，黃揚明點出是「自我打臉」。

黃揚明最後也說，擅長品牌行銷、網紅路線的星宇航空這次遇到了最大的公關危機，只能說，能用錢彌補的都是小事，花錢也學不來的，是最寶貴的經驗。