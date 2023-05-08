張國煒赴日道歉20次 「不希望再砸鍋」

星宇航空飛東京的航班前天因天氣、併班等多重因素，三○二名旅客滯留東京成田機場管制區打地鋪過夜、怨聲載道。星宇航空董事長張國煒昨天凌晨緊急飛抵東京善後，向受困旅客連聲致歉廿次，承諾全額賠償，直呼不希望再砸鍋。

星宇航空前天飛東京成田機場的航班，因側風問題延後抵達，影響後續返台航班，之後更因併班造成數百名旅客滯留機場。

凌晨趕赴東京善後

張國煒昨天凌晨搭廉航紅眼航班趕抵東京危機處理，清晨向滯留成田機場的旅客致歉，他表示將心比心，若他遇到這種事也會很生氣。現場旅客指出，張國煒至少道歉廿次，也提到很希望立刻把大家帶回台灣，但卡在法規，「想盡辦法就是沒辦法」。

張國煒說，很清楚旅客遭遇，知道大家都很支持他，深感不好意思，「他們（同事）本來叫我不要來，我說我一定要來，我不害怕面對大家」，有事該負責會負責。他說，「不希望再砸鍋了」，並兩度提到「真的很怕」，也不忘解釋「日本官僚比較嚴重、難催」，但並非推責任，只是說明事情經過。張國煒表示，前晚星宇的航班已計畫從成田機場起飛回台，機場原本同意延長宵禁時間至凌晨零時卅分，「本來說ＯＫ，後來又不ＯＫ」，以致班機被迫留在成田機場，加上成田機場的海關已下班，旅客無法離開管制區，只能就地在管制區以睡袋過夜。

滯日旅客全額退費

前天到昨天的折騰，張國煒表示受影響的旅客來回機票費用全部退還，應是「業界第一次」，他表示做錯就承認，不扯東扯西，以最大誠意解決。對旅客睡在機場管制區，他看了很不捨，也要向社會大眾說不好意思，雖是氣候因素，但處理也有瑕疵，內部會再檢討改進。

前晚航班調度出現危機後，張國煒第一時間趕往東京善後，並親自駕機載機組員和旅客的行李回台灣，星宇也從台灣調派空機飛往東京，昨天下午將旅客接回台灣。張國煒說，因天氣、機場管制等因素，「蠻倒楣的，不過也是考驗，我們也發現自己有些問題」，對航班延誤深感抱歉，除了退費，會全力協助後續行程事宜，並全面深刻檢視本次事件之處置措施。