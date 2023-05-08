學者直指 調度、併班、過夜 應變不夠周全

對於星宇航空近日的航班安排爭議，學者點出機隊調度、併班決策與應變配套等三大原因，對星宇是警訊，也是對星宇航空董事長張國煒的挑戰。

不願具名的航空專家昨天指出，根據我國航空器飛航作業管理第三十七條規定，星宇ＪＸ八○○轉降時，組員回程時注定會超時，此時若派出待命組員前往成田機場，接飛後續回台的ＪＸ八○一，後續班機不會牽連，造成骨牌效應。他批評，真正導致延誤的關鍵為併班，星宇航空應變能力仍需加強。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，星宇是新的航空公司，不如華航或長榮有足夠數量的機隊，在最差的情況下，還能派一架空機載運客人，但星宇無法這樣做，在機隊非常緊繃的情況下，剛好大型班機都卡在日本，自然會影響到後續跨洋的洛杉磯航班。

陳家瑜指出星宇的三大問題。首先是新航空公司的機隊調度，其次是併班決策並不周全，第三點為後續旅客過夜配套應變有很大的進步空間。她解釋，依照ＳＯＰ，若航班延遲二小時，航空公司就要提供餐食、四小時就須思考過夜問題。「形象拉太高，總有跌落神壇的那天」，陳家瑜表示，星宇是從零開始的新公司，對張國煒而言是挑戰，臨場應變很重要。

上述航空專家則說，機場宵禁時間是公告事項，白紙黑字並無更動，只有某些節日期間會總體性地往後調整一小段時間，但不會為一家公司特別調整，「若能為星宇開特例，那是否所有航空公司往後都可以比照辦理，形同特權」。