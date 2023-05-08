乘客痛批 側風驚魂、機上苦等、資訊不明

星宇航空前天從桃園飛往東京成田機場的ＪＸ八○○航班因側風問題延遲抵達，造成後續返台的ＪＸ八○一與ＪＸ八○三航班延誤，旅客先是經歷側風降落的「大怒神」，再歷經機上長時等待與機場打地鋪，怒氣從日本一路延燒回台灣。

一名搭乘ＪＸ八○一航班的乘客告訴媒體，星宇航空處理得很差勁，枯等六小時才知道班機將與ＪＸ八○三合併，等待過程星宇都未主動給予水和食物，還需乘客不斷力爭才發放。該旅客說，星宇航空人員調度明顯有問題，在機上密閉空間多時，許多長者身體不適，卻不讓他們下飛機，空服員高層也沒收到其他指令，只有安撫，其他資訊一概不透明。

旅客余先生表示，他帶父母妻小到日本旅遊，原本預計搭乘前天下午四時十分從日本起飛的ＪＸ八○三航班，但到了候機室卻一直沒有辦理登機，地勤人員也沒有告知原因，過程中覺得資訊不夠明確透明。登機後，空服員雖然一再致歉，但旅客除了坐在飛機上等「其他都不知道」，至於會不會再搭星宇，還要看星宇航空以後的表現再決定。

ＪＸ八○三的旅客陳先生不滿地說，以前曾搭乘過星宇，覺得硬體設備很好，比其他航空公司的設備新，但這次搭機體驗真的是超級糟糕。星宇從頭到尾都沒有告知天候不允許或班機有問題，只有告知旅客「要等八○一（航班）旅客上飛機」，直到凌晨二時才下飛機睡機場地板，後來說要安排飛機，但時間一直更改，還說沒有飛機，直到快中午才登機。

旅客林先生認為，星宇第一時間處理雖有瑕疵，但包括去回機票全額退費、加開班機到日本接回旅客，及星宇航空董事長張國煒到日本向旅客說明狀況等後續處理，加上班機是因天候因素導致無法回台，不能全怪航空公司，「星宇航空的表現已經不錯了。」