星宇出包 302人困成田機場睡地板

星宇航空遭遇成立以來最大的公關亂流。前天星宇從桃園飛往日本成田機場的航班，因遇強勁側風先轉降名古屋機場再飛抵成田機場，後因併班、機組員超時、成田機場宵禁等因素，導致三○二名旅客滯留成田機場打地鋪過夜，加上洛杉磯來回航班也延後廿四小時起飛，總共影響七一六人。民航局要求星宇航空說明釐清並檢討改進。

星宇航空ＪＸ八○○台灣飛東京航班，前天上午八時四十四分從桃園國際機場起飛，原訂日本時間下午十二時四十五分抵達成田機場，因遇上強勁側風，機長兩度降落成田機場不成，因安全考量轉往名古屋，於日本時間下午二時二分降落名古屋中部國際機場。

鳳梨酥賠禮 星宇航空昨從東京成田機場載回滯日旅客，桃機地勤人員將延誤證明及鳳梨酥送給乘客。記者黃仲明／攝影

航機加油後，原計畫晚間六時五十分抵達成田機場，不過在前往成田準備降落時，再度因側風強烈無法降落，一度在東京與千葉外海上空繞圈，直至晚間七時五十二分終於落地。由於ＪＸ八○○延誤，使用同架班機回程、原定日本時間下午一時五十五分起飛的ＪＸ八○一航班延遲，星宇決定將該航班乘客併入原訂下午四時十分起飛的ＪＸ八○三航班。

ＪＸ八○三班機起飛前，因警示燈顯示異常須檢查，待檢修完畢時，飛航組員超過法定執勤上限，星宇緊急安排兩名機師搭機趕往東京，卻因成田機場宵禁時間，飛機不能起飛，加上海關已下班，旅客無法離開管制區，造成三○二名旅客滯留成田機場打地鋪，引發旅客不滿。

星宇航空昨上午從台灣派空機前往東京，於日本當地時間下午一時廿分起飛，載一八二人返台，在台灣時間下午三時卅五分抵達桃園國際機場，其餘乘客則簽轉他航返台。星宇這一波調度除了日本航班大亂，連台北飛洛杉磯來回航班也受影響，延後廿四小時出發，影響四一四名旅客。

由於日、美航班遭延誤、影響的人數多達七一六名乘客，民航局昨天表示，將立即請星宇航空說明釐清，包括飛行作業過程，機長的處置是否妥適。至於航班取消、併班時對消費者權益的處置所引發狀況，也會要求檢討改善。

星宇航空對航班延誤感到抱歉，ＪＸ八○三的旅客將全額退票，同時全面深刻檢視這次事件的處置措施。至於連帶影響洛杉磯航班，也承諾全面檢討，制定未來應對措施，確保不再發生。