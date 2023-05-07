星宇賭1決策栽了 律師點殘酷事實：華航長榮不會搞到不可收拾

星宇航空JX801昨（6）日延誤，原定將該航班乘客併入後續JX803航班，卻因人員調度及機場宵禁不得起飛，導致302名旅客夜宿東京成田機場，首批返台班機終於在今（7）日下午3點40分返回桃園國際機場。對此，律師林智群則在臉書分享觀點，認為此次事件正凸顯星宇作為新航空公司，因人員規模不大，一旦出現突發情況，可以調整的空間很小，難有犯錯空間。

林智群還原星宇班機延宕過程，他指出，星宇只有3架大飛機，其中兩架飛日本，a機早上飛到成田後加油補水，可以下午再載旅客飛回桃園，可是成田機場風大，a機沒辦法降落，只能飛到名古屋，晚上才回到成田機場。

「這就打亂了後面的作業節奏」，林智群解釋，正因為a機來不及飛，只能把原本要由a機載回台灣的旅客改由b機處理。然而，本來要搭a機的旅客，機票要全部調整修改到b機，b機等a機旅客等太久，機組人員超過工作時間，依法不能執行飛行任務，只能從台北調兩個機師到成田，三個小時又過去了。

林智群表示，機師到了之後，原本可以執行飛行任務，但碰到機場宵禁不能起飛，「事情就爆炸了」。300個旅客就這樣在飛機上呆了7、8個小時，下不來也飛不上去，好不容易凌晨2點讓旅客下了飛機，卻因機場人員都下班了，旅客只能睡在管制區，「你說旅客心情能不爆炸嗎？」

林智群指出，新航空公司的弱點，就是機隊規模不大、機組人員規模不大，一旦出現突發情況，可以調整的空間很小，幾乎沒有犯錯空間。文末，他也直言，雖然這樣講很殘忍，但交通業就是規模決定一切，「如果華航長榮碰到一樣的事情，他們有比較多機隊跟人員可以調度，不會讓事情搞到這樣不可收拾」。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「他們沒想過要找其他航空救援嗎？整筆買賣給同業賺，也好過僥倖毀商譽啊」、「不懂專業，但服務與調度，應該可以同時做？」、「而且星宇是兩巨頭都不會幫忙的，不像有聯盟的可以請友社支援」、「不過昨天風真的很大，在空曠的市區也超明顯」、「看他解決的影片，感覺很有誠意解決啊，自己出來面對就該給讚」。