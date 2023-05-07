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星宇大延誤！「兩架飛機」高居Flightradar24追蹤航班2、3名
航班追蹤網站「Flightradar24」，提供航班飛行軌跡、出發地、目的地，以及當前位置等資訊，吸引許多航空愛好者使用。一名網友在推特上發文，指出星宇航空延誤的兩架飛機，JX801和JX803，竟然一度是航班追蹤網站的第二、三名。
星宇航空JX800航班原訂昨（6）日日本時間中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，導致JX801和JX803連帶受影響。然而，星宇航空將JX801遭延誤的旅客併入JX803，JX803為了等待JX801的旅客重新辦理登機手續，因此延誤起飛時間。事情還沒結束，JX803飛機又出現指示燈異常，檢修完畢時，組員也超時了，最後還是無法順利起飛。
對此，推特帳號「@bryanwu」今日發文，從照片中可以看見，「Flightradar24」的及時追蹤人數最多的航班是墨西哥航空AM687，從芝加哥（ORD）飛往墨西哥城（MEX），當時總共有420人追蹤。然而，第二名和第三名，就是星宇航空延誤的兩架飛機，JX801和JX803，都是從東京成田機場（NRT）出發的航班，均有300多人追蹤。
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