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獨／星宇302名旅客受困 專家指1決定可翻轉失控骨牌效應

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空昨赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒今天上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。記者黃仲明／攝影
星宇航空昨赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒今天上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。記者黃仲明／攝影

星宇航空日本航班昨天出包，導致JX801、JX803班機302名旅客被迫在成田機場打地舖過夜，更連帶影響一架原訂飛往洛杉磯的JX02班機也延誤。星宇航空董事長張國煒今急赴日本親向旅客道歉，稱成田機場原本同意在宵禁時開特例，結果卻反悔；專家表示，若星宇第一時間就派待命組員支援，後續就不會受到牽連

不願具名的航空專家表示，航空公司在商言商，飛機停在地上就無法創造獲利，因此，每一架飛機都不會只是為了一個航班，航班與航班的緊密銜接，才能夠創造最大獲利。

該航空專家分析，本次事件起因於JX800受天氣因素轉降名古屋，進而影響原本接飛回台的JX801，原本影響應到此告一段落，但因星宇想把JX801的旅客一部分簽轉他航、一部分移轉到JX803，而較晚抵達要接飛JX803的JX802航班，落地後又有疑似重落地的機械問題要檢修，因此引發一連串問題，包含組員超時、原本回台後還要接飛JX2往洛杉磯的JX803，因為無法在成田宵禁前起飛，導致JX2受影響，後續洛杉磯的JX1可能也會有調整。

該名航空專家表示，成田機場在興建之初就有土地徵收爭議，長年來都有釘子戶的存在，必須實施夜間宵禁作業，機場宵禁時間是公告事項，白紙黑字，並無更動，只有在某些節日期間會總體性的往後調整一小段時間，但不會為一家公司特別調整，「若能為星宇開特例，那是否所有航空公司往後都可以比照辦理，形同特權！」

專家指出，由於星宇到最後一刻都還想要離場，因此錯過了機場海關、移民官的下班時間，造成後續旅客無法退關，必須在管制區過夜，這應是航空公司問題，而非機場官員問題。

專家表示，整個事件回推來看，在JX800轉降的當下，根據我國航空器飛航作業管理規則第37條的規定，星宇組員就已注定回程會超時，此時若星宇就派出待命組員前往成田，接飛後續要回台的JX801航班，後面的JX803也不會因為要等待JX801旅客轉換而受到牽連，變成JX803的組員也超時，結果兩架飛機就都可以順利回來，也更不會進而影響JX803要接飛洛杉磯的JX2航班，而JX2又會影響洛杉磯回來的JX1，形成嚴重失控的骨牌效應。

星宇航空 日本 航班

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