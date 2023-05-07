快訊

星宇首批188名旅客下午將返台 傳延後起飛「不給食物」

上班得穿包裙！男友堅持「絲襪加穿安全褲」 妹子崩潰：會感染

獨／星宇302名旅客受困 專家指1決定可翻轉失控骨牌效應

星宇日本線出包！他問「品質有想像中好嗎」 旅客曝搭乘感受

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空的日本線出包，非新聞當事飛機。 示意圖／聯合報系資料照片
星宇航空的日本線出包，非新聞當事飛機。 示意圖／聯合報系資料照片

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日日本時間中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班。對此，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家，「星宇航空品質有想像中好嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「星宇航空品質有想像中好嗎？」為題發文，原PO提到3月出國時選擇搭乘中華航空，因為覺得星宇航空的飛機機型較小，對於身材有肉的人會有些不舒適。原PO透露有聽聞星宇航空座位小、走道窄，以及廁所的問題，「是找很多網紅來搭乘啦，不過也有人說誤點問題蠻常發生的，星宇航空品質有想像中好嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「搭過兩次，優點就飛機新和餐點好吃，其他和廉航沒啥兩樣，這次事件後應該不會再搭了」、「星宇位置超小，坐過一次就不想坐了，價錢又是跟國航差不多，CP值低」、「我坐過一次，之後就被我封殺了，我敢說廉航絕對沒有輸星宇，只要你不在意座位前有沒有螢幕」。

也有網友提到，「重點不是硬體跟服務，而是技術，安全無價」、「飛機餐不錯」、「還可以啦，至少沒掉下去過」、「那個輕奢華氛圍是無價的」、「看起來就是很會行銷」、「宣導影片拍得很好」、「硬體很強啊」、「最頂的行銷跟門面」。

星宇航空 日本 航班

延伸閱讀

整理包／星宇航空遭批空中監獄 延誤總經過、事後處理一次看

明知趕不上！部落客分析「星宇延誤」時間軸 3大錯誤決策釀禍

困機上8小時！星宇機艙內畫面曝光 大媽爆氣：我會說監禁我喔

張國煒十年前批廉航虛榮「延誤沒東西吃」 網酸：打臉自己了

相關新聞

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

星宇航空日本航線昨天出包，肇因昨天台北飛成田的JX800遇怪風，導致延誤7小時，發生一連串效應。PTT有網友分享經歷4次...

整理包／星宇航空遭批空中監獄 延誤總經過、事後處理一次看

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日中午12時45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班，許多旅客都只能睡在機場。對此，《聯合新聞網》統整星宇航空這次的延誤事件，帶您一起了解事發經過。

獨／星宇出包張國煒急赴日處理 專家直指3問題：總會跌落神壇

星宇航空日本航線出包，JX801、JX803班機旅客被迫在日本成田國際機場打地舖過夜，又因班機卡在日本無法照常起飛，一架...

星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

星宇航空昨天日本航班嚴重出包，造成數百名旅客夜宿機場管制區打地鋪，星宇航空董事長張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成...

星宇首批188名旅客下午將返台 傳延後起飛「不給食物」

星宇航空昨赴日班機JX800因當地側風太強無法降落，致返台的JX801延遲，又因後一班機JX803警示燈顯示異常，接連造...

星宇日本線出包！他問「品質有想像中好嗎」 旅客曝搭乘感受

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日日本時間中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班。對此，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家，「星宇航空品質有想像中好嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦