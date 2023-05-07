星宇日本線出包！他問「品質有想像中好嗎」 旅客曝搭乘感受

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日日本時間中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班。對此，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家，「星宇航空品質有想像中好嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「星宇航空品質有想像中好嗎？」為題發文，原PO提到3月出國時選擇搭乘中華航空，因為覺得星宇航空的飛機機型較小，對於身材有肉的人會有些不舒適。原PO透露有聽聞星宇航空座位小、走道窄，以及廁所的問題，「是找很多網紅來搭乘啦，不過也有人說誤點問題蠻常發生的，星宇航空品質有想像中好嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「搭過兩次，優點就飛機新和餐點好吃，其他和廉航沒啥兩樣，這次事件後應該不會再搭了」、「星宇位置超小，坐過一次就不想坐了，價錢又是跟國航差不多，CP值低」、「我坐過一次，之後就被我封殺了，我敢說廉航絕對沒有輸星宇，只要你不在意座位前有沒有螢幕」。

也有網友提到，「重點不是硬體跟服務，而是技術，安全無價」、「飛機餐不錯」、「還可以啦，至少沒掉下去過」、「那個輕奢華氛圍是無價的」、「看起來就是很會行銷」、「宣導影片拍得很好」、「硬體很強啊」、「最頂的行銷跟門面」。