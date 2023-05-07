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傳成田擬「開特例」准飛 星宇航空：雙方未達成協議

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成田，向受困旅客致歉。圖／取自「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團
星宇航空董事長張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成田，向受困旅客致歉。圖／取自「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團

星宇航空延誤事件延燒，傳星宇航空董事長張國煒向乘客表示，成田機場因強風關係擬「開特例」，讓星宇能在日本時間今天凌晨0點30分前飛，之後卻又反悔。星宇航空則表示，成田機場沒有任何承諾，最後也堅持原則，雙方未達成協議，星宇遵照指示辦理。

星宇航空JX800台北-東京航班昨天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。另一班JX803東京飛往台灣班機昨晚也延誤起飛，甚至造成乘客必須當地過夜。星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成田，向受困旅客致歉，承諾全額賠償。

網路媒體報導，張國煒一早現身機場安撫旅客時，提到成田機場因強風關係，打算「開特例」，讓星宇能在日本時間今天凌晨0點30分前飛，之後卻又反悔，再加上海關已經下班，旅客無法退關出去住飯店，只能睡航廈。

對此，星宇航空公關長聶國維表示，星宇有和成田機場商量，能否讓飛機起飛，但成田機場仍堅持宵禁原則。

對於成田是否擬「開特例」，他則表示，這是雙方溝通討論的狀況，「他們也沒有任何承諾」，成田堅持原則，最後雙方未達成協議，星宇遵照指示辦理。

聶國維表示，滯留日本的乘客目前已登機，不過具體確切起飛時間點，目前尚無法確定。

星宇航空 日本 航班

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