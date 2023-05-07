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星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

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星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成田，向受困旅客致歉。圖／取自「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團
星宇航空董事長張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成田，向受困旅客致歉。圖／取自「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團

星宇航空昨天日本航班嚴重出包，造成數百名旅客夜宿機場管制區打地鋪，星宇航空董事長張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成田，向受困旅客致歉，承諾全額賠償。他現場迭聲道歉，「我也不希望再砸鍋，我真的很怕，我真的很怕，我知道你們都很支持我，他們原本要我不用來，我說我一定要來，我一定要來面對大家，有事情我該負責我就負責」。

「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團有受困旅客PO出張國煒道歉影片，畫面中，張國煒頻頻向現場旅客道歉，「我真的很希望把你們全都帶回去，但就是沒辦法，就是卡到法規」，已經交代員工一定要將所有旅客送回台灣。

對於旅客擔心張國煒離開以後就沒人善後，張國煒說，「我會跟他們交代，我也不希望再砸鍋，我真的很怕，我真的很怕，我知道你們都很支持我」，原本他的員工要他不用親自來，「我說我一定要來，我一定要來面對大家，有事情我該負責我就負責」。

他說，「不管說你們可不可以滿意，其實你們的遭遇我都知道，我從凌晨3點就開始處理這件事情，處理到這樣一關一關，到這邊又弄了到那邊又弄了，好不容易昨天就差個10分鐘我們就可能可以走了。

對於有旅客質疑昨天星宇危機處理不當，張國煒再度道歉，坦承疏失，「我做錯了」。

「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團網友表示，「退來回的錢已經夠誠意了」、「有勇氣面對改善是好事」、「沒看過有航空公司的董事長會出面處理這種事，K董加油」、「滿滿的誠意，台灣有這種董事長不多見了」、「K董很有誠意，親自去解決問題」、「每次都推老闆出來火線，底下的管理層在幹嘛」、「當老闆很辛苦，什麼事都要親力親為」。

星宇航空 日本 航班 張國煒

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