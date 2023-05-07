整理包／星宇航空遭批空中監獄 延誤總經過、事後處理一次看

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日中午12時45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班，許多旅客都只能睡在機場。對此，《聯合新聞網》統整星宇航空這次的延誤事件，帶您一起了解事發經過。

星宇航空JX800台北-東京航班於6日上午8時44分從桃園機場起飛，原訂於日本時間下午12時45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，機長重飛兩次後，決定轉降名古屋中部國際機場，於日本時間下午2時2分降落名古屋中部國際機場。

JX800延誤7小時才降落，星宇航班安排原要搭乘該班機回台灣的旅客改搭JX803班機，而JX803原訂於日本時間下午4時10分起飛返台，但因為抵達成田機場後，航機指示燈顯示異常，需要進行檢修，檢修完畢時，組員也超時了，因此緊急自台北安排兩名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務。

成田機場午夜24時自隔日早上6時實施宵禁，星宇航空於日本時間約午夜1時宣布所有乘客下飛機，在航廈管制區候機室過夜，等到早上才能起飛返台。從照片中可以看見，旅客用睡袋席地而睡，畫面實在相當狼狽。

旅客在航廈過夜。 圖／取自PTT

一名網友在臉書上傳一段影片，有名大媽情緒失控朝著空服員大罵，「讓我們下飛機喔，不然我會說監禁我喔，我等一下會聯絡記者喔，我跟你講，你趕快給我處理」。空服員向大媽解釋，已經安排讓旅客住旅館，也不是不想讓大家下飛機，並無奈向大媽拜託，「請妳不要再用這種態度對我們的組員了」。

大媽情緒相當激動，而現場空服員也很無奈。圖擷自星宇航空 討論區 STARLUX Airlines

原定6日晚上11時40分桃園飛美國洛杉磯的JX0002班機，因為沒有飛機而被迫取消航班，航班延遲到7日晚上11時40分起飛。此外，還有旅客透露，美國洛杉磯JX1往台灣的班機也臨時取消，甚至完全沒有告知，在開放登機前2、3小時才知情。

星宇班機連環卡，洛杉磯航班也飛不了。 圖／旅客提供

旅遊部落客傑西大叔點出星宇航空三大錯誤決策，第一，JX801跟JX803的旅客合併作業以及航機維修作業，但其實不合併組員還是超時，那是不是本來就要早點多排一些人把801飛回去；第二，連續性的作業造成連續兩台飛機的組員都超時，很巧的是這兩個決策點太接近，差了不到一個小時，而且一看場面排隊實在太長了，整個下午跑道都在排隊，絕對超時；第三，成田機場宵禁時間超過，還額外影響到JX02台北飛洛杉磯的航班，一直到台北時間的起飛時間才宣告航班取消，這是另外一個影響最嚴重的航班。

星宇航空向旅客致上最大歉意，對滯留日本的JX803旅客（合計影響302人），來回程無償退費。然而，事情發生時，星宇航空董事長張國煒也緊急搭乘捷星航空班機抵達成田，親自向現場旅客道歉。最後，交通部民航局決定8日約談星宇航空高層主管，了解整個事件的發生經過，若有違反民航法相關規定，將會給予處分。