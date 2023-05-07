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困機上8小時！星宇機艙內畫面曝光 大媽爆氣：我會說監禁我喔

聯合新聞網／ 綜合報導
大媽情緒相當激動，而現場空服員也很無奈。圖擷自星宇航空 討論區 STARLUX Airlines
大媽情緒相當激動，而現場空服員也很無奈。圖擷自星宇航空 討論區 STARLUX Airlines

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班。今日一名網友在臉書上傳一段影片，有名大媽情緒失控朝著空服員大罵，揚言「我會說監禁我喔，我等一下會聯絡記者喔」。

一名網友在臉書社團「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」上傳一段兩分多鐘的影片，可以看見一名大媽情緒相當激動，要求空服員盡快讓乘客下機，「讓我們下飛機喔，不然我會說監禁我喔，我等一下會聯絡記者喔，我跟你講，你趕快給我處理」。

大媽認為假設飛機不能起飛，星宇航空應該要早點通知，讓乘客可以改買其他航班的機票回台灣，不是遲遲沒有主管出面處理，「都過八小時了，一個主管都沒辦法出來處理？」、「受苦的是你們喔，錢他們（指高層）賺喔」、「為什麼是你們（空服員）受罪，我們也受罪啊」。

空服員向大媽解釋，已經安排讓旅客住旅館，也不是不想讓大家下飛機，是因為成田機場宵禁，再加上航廈已經關閉，才會導致所有人都被困在飛機上，並無奈向大媽拜託，「請妳不要再用這種態度對我們的組員了」。

大媽聽到這句話後，堅稱自己沒有兇人，但口氣卻更加激動地說「我有兇你們嗎？」空服員委屈回應「我們也是受害者」。隨後現場其他旅客跟空服員紛紛出面勸說，希望大媽可以冷靜一點，「好啦，好啦，不要這樣」，大媽最後才不甘願地走回座位。

星宇航空 日本 航班

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