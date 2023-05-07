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張國煒十年前批廉航虛榮「延誤沒東西吃」 網酸：打臉自己了

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空董事長張國煒。 圖／聯合報系資料照片
星宇航空董事長張國煒。 圖／聯合報系資料照片

星宇航空的班機在日本接連發生狀況，甚至有民眾指出，在飛機上空等的好幾小時，沒有水也沒有餐點，直到最後才陸續提供食物。對此，一名網友在網路上發文，找出星宇航空董事長張國煒10年前曾說的話，「廉價航空就是一個虛榮的東西，飛機延誤了也沒東西吃」。

今（7）日一名網友在PTT發文，回顧張國煒10年前曾說，「廉價航空就是一個虛榮的東西，日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃，去按鈴申告也沒有用，因為廉價航空就很皮」。原PO寫道，「10年之前，張國煒還是長榮航空董事長，誰想得到他後來會被逼退，成立星宇航空，又不幸遇到延誤沒東西吃的狀況」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「考古專家厲害」、「罵到自己」、「這迴力鏢」、「話真的不能說太早，笑死」、「現在打臉自己了吧」、「太粗暴了，我喜歡」、「最喜歡跨時空迴力鏢了」、「做人還是謙虛一點，不要到處罵別人比較好」、「以後不能嘴廉航了，因為表現的跟他痛批的廉航差不多」。

星宇航空 日本 航班 張國煒

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