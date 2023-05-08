韓正出席英王加冕 陸媒避提英外相

大陸國家副主席韓正於當地時間五到六日，以大陸國家主席習近平特別代表身分，出席英王查理三世加冕典禮及相關活動，據中方發布，查理三世表示，英中關係非常重要，希望在氣候變化等廣泛領域展開進一步合作。韓正指出，願和英方在相互尊重、平等相待的前提下，就廣泛議題展開交流，增進理解，縮小分歧。

據新華社報導，在英國期間，韓正還分別與英相蘇納克、威爾斯親王威廉王子、副英相陶敦等會見。

值得注意的是，中方昨天發布內容，未提及韓正與英國外交大臣柯維立的會見，後者上月曾表示，「完全不同意」台海屬於中國大陸內政，強調和平符合全球利益。

據報導，查理三世請韓正轉達他對習近平的衷心感謝和親切問候。他表示，英中關係非常重要，希望雙方在綠色低碳、可持續發展及氣候變化等廣泛領域展開進一步合作，期待中方在綠色發展等領域繼續發揮引領作用。

韓正說，中國大陸願和英方加強合作，互利共贏，共同發展，認為中英合作基礎好、潛力大。他也喊話，希望英國政府為中資企業營造公平、公正、非歧視的投資環境，為大陸留學生提供良好、安全的學習和生活環境，為大陸遊客提供安全和便利。

韓正說，中方願和英方在相互尊重、平等相待的前提下，就廣泛議題展開交流，增進理解，縮小分歧，共同推動雙邊關係健康穩定發展，造福兩國和世界。

另據柯維立日前在社交平台發文指出，他在與韓正會見時，闡明英國對香港、新疆和台灣的看法，討論氣候變遷、經濟關係與人民交流的合作。