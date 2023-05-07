英王查理三世加冕 不再熱衷參政將成靜默國王？
大不列顛暨北愛爾蘭王國的國王查理三世（或譯查爾斯三世，King Charles III），於英國當地時間5月6日11時，在倫敦盛大舉行加冕典禮，查理三世、王后卡蜜拉將從白金漢宮前往西敏寺接受加冕，英國也將舉行連續三天的慶祝活動。
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前一次的英王加冕典禮，已是1953年6月2日的英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕，距今已70年。
其間，世局變化極大極多，查理三世（King Charles III）即位後所面對的英國政局與世界局勢，已與他母親當初加冕時的狀況大不相同。
從婚姻第三者到皇后的卡蜜拉（Camilla, queen consort of the United Kingdom），將伴隨查理接受加冕。查理待位70載，終於登上國王寶座，但前方挑戰不小。
除了查理己身的個人形象、王室存廢、聯合王國內的獨立風潮等變局，這位世人熟悉的新英王要如何帶領英國走出困局？
備位70年，查理成為最高齡英國新王
現年73歲的查理（Charles Philip Arthur George）1948年11月14日出生於白金漢宮，1953年，隨著母親伊莉莎白二世即位，查理成為王室繼承人，是目前英國歷史上備位最久的王位繼承人。
長達70年的備位歲月，見證了全球各國領袖的更迭，其中包括了15位英國首相及14位美國總統，也讓查理成為凖備最充分、年齡最大的英國登基新君主。
英女王伊莉莎白二世對英國長達70年「卓越統治」的同時，查理王子也隨侍在側學習，曾習慣對各式議題不吝發表意見的查理王子，在成為查理三世後，將如何適應君主身分的中立？
英國憲法專家博格達諾（Vernon Bogdanor）認為，君主與王子是完全不同的角色，查理很早就知道自己在有天成為國王後，他勢必要改變行事風格，英國民眾不會接受一個對政治社會多所置喙的君主。
同時，查理王子曾是逾400個組織團體的贊助人或主席。1976年，他利用從皇家海軍退役後的薪資成立了慈善機構：王子信託（the Prince's Trust）。
至今已協助了近90萬名英國貧困地區的弱勢年輕人，但卻遭致英國內政部的批評，認為查理干預政治。
當王子時熱衷改革，查理被嘲「黑蜘蛛」
尤其在「黑蜘蛛備忘錄」（black spider memos）醜聞爆發後，黑蜘蛛得名於查斯爾纖細的筆跡。當時，英國民意對於查理王子從2004年起開始大量寫信給政府大臣的舉措感到不安。
查理在信中質疑政府在農業、城市規劃、建築、教育，甚至是一種深海魚類、小鱗犬牙南極魚保護等問題上的做法。
後來，查理三世接受評論並調整，於2018年接受《BBC》採訪時強調，身為國王必須很明確地減少直言不諱。
總而言之，相信查理登基之後，會讓那些認為他將繼續以查理王子個性擔任國王的人們，看到一個不同的國王。
確實，查理三世即位後所統治的英國，較他母親當時繼承的國家更多元，英國已充斥更多文化、更多信仰，咸認查理三世首要任務是成為承擔團結責任的君主，將關愛眼神投向少數族裔和弱勢群體。
過去，查理熱心從事的慈善工作包括了保護遺產和保存傳統工藝技能，但他卻也同時鼓勵創新和變革。
另外，查理三世在即位前對於藝術、音樂和文化提供贊助，關注莎士比亞作品的風格，將不會改變，同時持續關心氣候變遷、有機農業等議題。
只是，他將減少參與賽馬活動。
有時候，查理看起來像是從18世紀的繪畫中走出來的紅臉地主，有時又像一位對現狀感到沮喪的改革者，對英國部分社區被忽視和遺棄，感到氣憤惱火。
在他即位後，英國現存的新舊議題似乎是朝不同方向拉扯著，既希望改變卻也盼能保留傳統，有賴這位在求學過程中曾被霸凌的新國王的帶領，並開創新局。
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英女王辭世／待位70年，查爾斯73歲終於等來王冠，背後卻是難解的英國危機？
（本文出自2023.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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