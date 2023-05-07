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英王查理三世省錢加冕 王后卡蜜拉后冠恐縮水？

遠見／ 文 / 簡嘉宏
加冕典禮上，英王查理三世配戴「聖愛德華王冠」，卡蜜拉王后戴上「瑪麗后冠」。路透社
加冕典禮上，英王查理三世配戴「聖愛德華王冠」，卡蜜拉王后戴上「瑪麗后冠」。路透社

大不列顛暨北愛爾蘭王國的國王查理三世（或譯查爾斯三世，King Charles III）登基，為回應社會期待，此次將是告別奢華的省錢加冕。但這能為民意支持度不高的查理三世，賺進多少威望？

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2022年即位後，查理三世（King Charles III）已開始反思英國王室在21世紀中的存在價值與角色扮演。他決定更頻繁、更有效率的回應英國社會對王室的期待與鞭策，加冕典禮的設計籌辦，就是一例。

▼加冕典禮直播

查理三世在2023年初便已宣布，自己的加冕典禮將比1953年母親伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的加冕典禮規模更小、時間更短、內容更多樣化、各界參與度更高的方向籌辦，用以回應英國社會對於王室過於鋪張的檢討。

圖／查理三世加冕現場，查理三世與卡蜜拉。取自The Prince and Princess of Wales twitter
圖／查理三世加冕現場，查理三世與卡蜜拉。取自The Prince and Princess of Wales twitter

省錢加冕以回應社會期待，卡蜜拉后冠成焦點

首先，查理三世加冕典禮邀請的賓客人數約2000人，相較於70年前的8000人規模，確實已大幅縮水。

受邀的賓客中，除了英國王室成員、各國王室成員、全球政經宗教領袖、影星名流之外，較受外界矚目的就屬人數多達850位的慈善工作者，包括了450名獲得大英帝國勳章的受勳者，以及400名王室篩選出的年輕志工。其中不乏消防員、睡帳篷籌募善款長達3年的英國少年烏希（Max Woosey）等，讓他們一同共襄盛舉。

其次，伊莉莎白皇太后加冕時使用的王冠，鑲嵌了備受爭議的「光之山」，它是世界現存最大的鑽石之一，重達105.6克拉。先前印度、巴基斯坦、阿富汗和伊朗都曾先後對「光之山」提出所有權主張，並要求英國歸還。

圖／伊莉莎白皇太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）。取自維基百科
圖／伊莉莎白皇太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）。取自維基百科

鑑此，在這次的加冕典禮中，白金漢宮已證實不會使用這個王冠。王后卡蜜拉屆時將改使用瑪麗王后（Queen Mary，英女王伊莉莎白二世的祖母）的加冕王冠，避免再次陷入外交爭議，據悉，瑪麗王后的王冠已從倫敦塔中取出，調整大小後使用。

還未登基即被勸退？王室存廢及獨立風潮

時序進入21世紀，英人對於王室的存廢多所討論、辯論。

根據4月25日公布的YouGov民意調查結果顯示，58％的受訪的英人仍支持保留君主制，26％的受訪英人則支持英國民選的國家元首。

但是，當我們深究這些支持君主制的民眾結構時便可發現，65歲以上的受訪英人對君主制的支持度最高（78％），18歲至24歲受訪英人支持君主制的比例僅32％，但他們選擇支持民選國家元首的比例則有38％。

這就是英國目前對於王室存廢的矛盾之處，儘管依舊有過半受訪者支持保留君主制，但年齡層已然偏高。對於英國年輕人來說，君主制已不具吸引力，他們要的是讓自己聲音被聽見的民主方式。

更別提查理三世家庭中的紛擾，一向是媒體追逐焦點，卻讓一般英國民眾倒足胃口，甚至已有論者提議查理三世效法日本天皇明仁生前退位的作法，提前將王位讓予威廉王子。

查理三世面臨的難題，除了王室存廢，身為大英國協王國（Commonwealth realm）元首的另一個重大挑戰是，包含英國在內有15國，均以英王為國家元首，但查理三世正式登基之後，如何重新定義與王國內各國的相互關係，乃至要如何解決先前殖民主義遺留下的奴隸制等問題，都為世人矚目。

聯合王國內的狀況也不惶多讓。

持續推動的蘇格蘭獨立議題在新任首席部長尤薩夫（Humza Yousaf）的帶領下將呈現何種面貌？維持了25年和平的北愛爾蘭問題是否將捲土重來？英國脫歐後的經濟困局將帶來什麼挑戰？英國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）即可看出脫歐後的英國對於全球市場的「創意思考」。

在英國與全球歡欣鼓舞的慶祝英王加冕之際，查理三世心中的喜悅可能只有數個小時。

在備位70年後，他心中為英國擘劃的未來藍圖，終於有機會得以實現，前提是，查理三世必須順利解決橫亙在眼前的許多挑戰。

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（本文出自2023.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

查理三世 查爾斯三世 英國 卡蜜拉王后 伊莉莎白二世

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