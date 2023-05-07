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辣模獻吻！44年前查理三世海灘「香艷」一幕 不是艷遇卻是圈套

香港01／ 撰文／成依華
1979年，查理訪問澳洲並在沙灘上跑步，突然有一名辣模普里斯特（Jane Priest）走近他並獻吻（影片截圖）
1979年，查理訪問澳洲並在沙灘上跑步，突然有一名辣模普里斯特（Jane Priest）走近他並獻吻（影片截圖）

查理三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）2022年9月登基後，2023年5月6日香港時間下午6時舉行加冕大典。新王加冕，他早在1979年與模特兒在澳洲海灘上演的「香艷」一幕也再度成為網絡話題，一位穿着三點式泳衣的年輕模特兒當時跑上去抱着查理，更偷吻他，但原來事件是攝影師為求拍到好照片的「圈套」。

1979年，查理訪問澳洲，他在珀斯的科特索海灘（Cottesloe Beach）上跑步，突然有「飛來艷福」，一名穿三點式泳衣的女子走近他、抱他，並偷吻了他一下，照片登上新聞版面後，模特兒普里斯特（Jane Priest）成為傳媒追訪對象。

雖然兩人看似親密互動，但現實與外界想象有出入，據普里斯特後來講述，事件緣於一場「公關騷」，希望讓查理看來更平易近人，她指當時吻了查理一下後，查理說「不，我不能觸碰你，我不能觸碰你」。

究竟是誰策劃這場公關騷？雖然事後曾傳出是查理公關隊伍所為，但《每日鏡報》（Daily Mirror）攝影師加文（Kent Gavin）2013年向紀錄片承認，他是始作俑者之一。

他知道查理當時每天早上6點半左右都會在海灘跑步、衝浪，然後萌生想法，「如果我們找個可愛、年輕模特兒來，那不是很好嗎？」於是他找來普里斯特，向她說「看他（查理）什麼時候從水裏出來，跑上去，吻他。」

據加文指，事件後查理也知道自己落入「圈套」了，因他的保鑣當時隨即大喊「這是陷阱（setup）」、「這是陷阱！」

另一攝影師愛德華（Kerry Edwards）也在2015年承認自己與事件有關，並指當時的想法是「我認為這對科特索（Cottesloe，當時查理到訪地區）有好處，也對普里斯特（模特兒）有好處。」

模特兒普里斯特也確因此事「一戰成名」，但她在2015年也承認自己得到的關注「有點過度」。

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文章授權轉載自《香港01》

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