反思殖民史 大英國協成員五味雜陳

查理三世國王加冕禮，士兵手持巴哈馬、南非、圖瓦魯等地旗幟遊行，向英王致敬；這一幕證實了英國與其前殖民地的聯繫。但大英國協內許多國家對這場七十年來首次加冕禮，反應冷漠，有些則視此為反思機會，檢視英國壓迫及殖民主義的血腥過去，要求切斷與英國君主制的所有瓜葛。

大英國協共五十六個成員國，查理三世是其中十五國的元首。最近一個宣布取消英王元首地位的大英國協國家是加勒比海的巴貝多，二○二一年巴國以民選總統取代當時英女王伊麗莎白二世。此決定在鄰國牙買加、巴哈馬和貝里斯，都引發類似共和運動，重新評估查理作為國家元首的角色是否適當。

女王伊麗莎白二世二○二二年駕崩時，貝里斯乃至整個加勒比海地區都出現是否脫離君主制爭議，其實早在二○二一年女王仍在世時，巴貝多就在爭論這議題。加勒比海地區對英君主制尤其關注，這制度提醒許多人，英曾占領、殖民、奴役及剝削這個地區。

在英王加冕禮舉行之際，牙買加首都金斯敦聖公會牧師梅傑─坎貝爾說：「愈來愈多牙買加人明白，殖民主義和奴隸制大屠殺倖存者尚未得到補償性正義，大家對英國王室的興趣已經減弱。」

在查理三世加冕兩天前，有來自十二個大英國協的活動人士致函，敦促他為英國殖民主義遺留問題道歉。信函連署人之一、澳洲參議員索普表示，查理應「開始修復殖民造成的損害，包括歸還從我們身上奪走的財富」。澳洲總理艾班尼斯出席加冕禮並宣誓效忠國王，他贊成放棄君主制，只是不願在三年任期內舉行此事的全民公投。

專家表示，儘管大英國協存在缺陷和歷史包袱，但仍具有吸引力，對較貧窮國家尤然。前法國殖民地加彭和多哥去年就是最新加入的大英國協成員。