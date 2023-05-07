苦熬成王后 老友看好卡蜜拉會發光

英國王后卡蜜拉曾被形容為最被英國人討厭的女人；一九九○年代，她被指責為現在的查理三世國王與已故黛安娜王妃婚姻破裂的罪魁禍首；而今查理加冕後，卡蜜拉的頭銜直接稱為卡蜜拉王后（Queen Camilla）。

談起昔日那段對卡蜜拉來說「非常糟糕的歲月」，卡蜜拉的老友、專欄作家佩特蘿奈拉．魏雅特向哥倫比亞廣播公司表示 ，「卡蜜拉被狗仔隊淹沒，他們充滿敵意，翻遍了她的垃圾桶。」

後來，公眾對卡蜜拉的態度發生了變化，查理和卡蜜拉於二○○五年正式結婚；那是英國王室首次在英格蘭舉行非宗教民事儀式。魏雅特說，嫁入王室不像表面看來那樣光鮮亮麗，「那裡就像一座擁有宮殿、糟糕下水道和糟糕食物的監獄，大部分時間都非常非常無聊、和不太有趣的人打交道。」

不過，魏雅特也表示，「我認為卡蜜拉會出色地扮演好王后的角色，她不會暴躁難處。她會安靜地發光，並讓查理成為明星。」

卡蜜拉在貴族家庭長大，一九七○年代首次與查理建立戀情，但後來兩人各自婚嫁。卡蜜拉當時與鮑爾斯結婚，並育有兩個孩子。卡蜜拉兒子湯姆出生於一九七四年，查理國王既是他的教父又是他的繼父。她的女兒勞拉在一九七八年出生。據報導，鮑爾斯受邀出席加冕典禮，兩人的孫輩也將參加。

值得一提的是，二○二二年初，時任英國女王伊麗莎白二世表示，當查理成為國王時，她「真誠希望，到時候，卡蜜拉將被稱為王后，繼續對英國的忠誠服務」。查理為此還發表聲明說，他和卡蜜拉「深深感受到母親的願望所代表的榮譽」。