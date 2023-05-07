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醜聞糾纏 英王室宮鬥劇不斷

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
威廉王子（左起）與女兒夏綠蒂公主、兒子路易王子、妻子凱特出席典禮。（美聯社）
威廉王子（左起）與女兒夏綠蒂公主、兒子路易王子、妻子凱特出席典禮。（美聯社）

英國查理三世國王住在宮殿，搭私人司機駕駛的賓利轎車出行，更是英國最富裕的人之一。不過，基本上他就跟自己的許多臣民相似：家庭生活很複雜，而且「非常複雜」。

查理三世跟王后卡蜜拉都是離婚後再婚，還有多次鬧出醜聞名譽掃地的弟弟安德魯，自認遭王室虧待、怒氣未消的兒子哈利與兒媳梅根三不五時登上新聞版面，而且他們好像都有大嘴巴朋友，不避諱找記者偷偷爆料家裡祕密。

讓英國王室頭疼的爭議人物哈利王子六日出席加冕典禮。（歐新社）
讓英國王室頭疼的爭議人物哈利王子六日出席加冕典禮。（歐新社）
除了梅根，所有英國王室成員都出席了六日在西敏寺舉行的加冕典禮。查理三世迎接二八○○名賓客時，會希望穩住和這些至親的緊張關係。

查理三世在接下來幾周、幾年間如何管好家庭糾紛，攸關他能否維持與保護他代表的千年世襲君主制。溫莎王朝若沒有民眾的尊敬，就可能與流行歌手、社群網紅與真人實境秀參賽者一樣，淪為英國小報素材，破壞支撐王室在公共事務發揮作用的聲望。

查理三世是虛位元首，但他登基半年來，其實已做不少事。他積極和英國各地宗教領袖會面，訪問德國時以德語在德國國會演說讓人大為驚豔。他還開放檔案，讓學者研究王室早年和奴隸販運的關係。

不過，「君王」雜誌總編輯李特指出，查理加冕後，許多狗屁倒灶的家務事還是會繼續糾纏他。李特認為，哈利跟家裡的其他人不會有太多互動。「不管怎樣，哈利不會在英國待太久，因此沒有多少消除隔閡的時間」，「哈利會有時間去跟國王與兄長威廉修補嫌隙嗎？很不可能。」

此外，努力改善形象的卡蜜拉無法完全遠離是非，遠走美國的哈利與梅根頻頻透過各種管道朝王室開砲，查理胞弟安德魯則是因結交淫魔富豪艾普斯坦，被控性侵未成年少女，去年在美國和原告庭外和解，遭罰交出榮譽軍銜、停止王室職責，成了王室內部的不定時炸彈。

查理三世 查爾斯三世 英國

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