英王查理加冕 禮炮、鐘聲響徹全英

英國國王查理三世一生作為其母女王伊麗莎白二世的繼承人，終於在六日迎來命運之日，正式加冕為英國國王。這也是英國自一九五三年以來首次舉辦加冕典禮。

英格蘭教會主教長坎特伯里大主教威爾比在當地時間中午十二時二分為查理三世戴上象徵神聖和古老君主權威的純金「聖愛德華王冠」。西敏寺教堂內兩千三百名會眾高喊「天佑吾王」，小號也在查理三世確認登基的莊嚴宗教儀式達到高潮時響起。

查理三世與王后卡蜜拉（中）六日完成加冕後在白金漢宮向民眾揮手致意，查理的長孫喬治（左二）擔任加冕典禮「榮譽騎士」伴駕。（路透）

出席外賓包括美國第一夫人吉兒、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯多，以及八位英國前任和現任首相。

西敏寺教堂外，禮炮聲響徹英國的陸地和海洋，全國各地教堂都響起慶祝新王即位的鐘聲。加冕典禮由基督教祈禱和讚頌儀式組成，浸淫英國千年歷史和傳統，而查理三世身穿豪華服飾。這一切大多在祝賀氛圍中度過。

然而早在七十四歲的查理三世和七十五歲王后卡蜜拉離開白金漢宮，雨中遊行至西敏寺教堂前，英國警方逮捕數十名抗議者。

英格蘭教會主教長坎特伯里大主教威爾比在當地時間中午，為查理三世戴上純金「聖愛德華王冠」。西敏寺教堂內兩千三百名會眾高喊「天佑吾王」。出席外賓包括美國第一夫人吉兒、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯多及八位英國前任和現任首相。查理三世與王后卡蜜拉在加冕典禮結束後返回白金漢宮，民眾揮旗歡呼。（路透）

希望國家元首改由民選的反君主制團體「共和國」表示，他們的六名成員遭拘留；而反石油組織「停止石油」表示，他們有十九名成員被拘留。

儘管如此，仍有數十名反君主制的維權人士在英王遊行路線高舉橫幅，高喊：「你不是我的國王。」

英國倫敦警察廳在這史上最大規模之一的維安行動中，動員一萬一千五百名警力在街上巡邏。他們曾警告，警方對「抗議容忍度極低」。

英王查理三世加冕是英國七十年來首次加冕典禮，也是英國自一九三七年以來出現首位男性君主。這次加冕典禮是第二次在電視轉播，也是首次彩色畫面轉播及在線上轉播。查理也是自一○六六年「征服者威廉」以來，第四十位在西敏寺加冕的英國君主。