英王加冕 經濟成本不低

英王查理三世6日舉行加冕典禮，這也是英國70年來最盛大的一場慶祝活動，但這場典禮究竟是會為英國經濟帶來利益，還是負擔？經濟學家表示，雖然典禮本身對英國經濟利大於弊，但8日補假導致銀行休息一天，最後為英國經濟帶來的可能是負面影響。

在倫敦西敏寺舉行的查理三世加冕典禮冠蓋雲集，共聚集2,000多名各國政要、精神領袖和名人前往觀禮，展現出英國歷久不衰的軟實力。受邀到場的嘉賓包括美國第一夫人吉兒拜登、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩和中國大陸國家副主席韓正等人。

彭博資訊報導，單就典禮本身，這場加冕典禮預料為英國經濟帶來的利益將大於成本。雖然實際數字並未揭露，但據眾家媒體報導預測，整場加冕儀式活動的成本高達1億英鎊（1.26億美元），但帶動的觀光、酒吧和餐廳收入預估將達到數億美元。

然而若從其他角度來衡量，這場典禮對整個英國造成的成本預料將高過產生的利益。這並非是和查理三世出席典禮搭乘的馬車、觀禮嘉賓的住宿，或是警方加強警備的成本有關，而是因應這場典禮所衍生的周一補假，對整個英國經濟造成了機會成本。

彭博經濟估計，8日補休一天將使英國5月國內生產毛額（GDP）下滑0.7%。Brand Finance執行長海格表示：「歸咎的主因是銀行放假，那將有損經濟價值。若不計銀行放假因素，則加冕典禮帶來的經濟效益淨值是正面的。」

英國去年9月GDP下滑0.6%，當時國家統計局解釋說，部分原因是該月舉行女王葬禮，導致銀行多放假一天，部分企業當天也關門或調整營運時間。

顧問公司PwC去年4月發布的研究估計，當國定假日落在周一，會對英國經濟造成8.77億英鎊成本。