英王加冕 經濟成本不低

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英王查理三世6日倫敦西敏寺舉行加冕典禮。(美聯社)
英王查理三世6日倫敦西敏寺舉行加冕典禮。(美聯社)

英王查理三世6日舉行加冕典禮，這也是英國70年來最盛大的一場慶祝活動，但這場典禮究竟是會為英國經濟帶來利益，還是負擔？經濟學家表示，雖然典禮本身對英國經濟利大於弊，但8日補假導致銀行休息一天，最後為英國經濟帶來的可能是負面影響。

在倫敦西敏寺舉行的查理三世加冕典禮冠蓋雲集，共聚集2,000多名各國政要、精神領袖和名人前往觀禮，展現出英國歷久不衰的軟實力。受邀到場的嘉賓包括美國第一夫人吉兒拜登、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩和中國大陸國家副主席韓正等人。

彭博資訊報導，單就典禮本身，這場加冕典禮預料為英國經濟帶來的利益將大於成本。雖然實際數字並未揭露，但據眾家媒體報導預測，整場加冕儀式活動的成本高達1億英鎊（1.26億美元），但帶動的觀光、酒吧和餐廳收入預估將達到數億美元。

然而若從其他角度來衡量，這場典禮對整個英國造成的成本預料將高過產生的利益。這並非是和查理三世出席典禮搭乘的馬車、觀禮嘉賓的住宿，或是警方加強警備的成本有關，而是因應這場典禮所衍生的周一補假，對整個英國經濟造成了機會成本。

彭博經濟估計，8日補休一天將使英國5月國內生產毛額（GDP）下滑0.7%。Brand Finance執行長海格表示：「歸咎的主因是銀行放假，那將有損經濟價值。若不計銀行放假因素，則加冕典禮帶來的經濟效益淨值是正面的。」

英國去年9月GDP下滑0.6%，當時國家統計局解釋說，部分原因是該月舉行女王葬禮，導致銀行多放假一天，部分企業當天也關門或調整營運時間。

顧問公司PwC去年4月發布的研究估計，當國定假日落在周一，會對英國經濟造成8.77億英鎊成本。

查理三世 查爾斯三世 英國

延伸閱讀

多圖／見證歷史一刻！查理三世加冕大典 英國睽違70年再見王室盛事

帝王家的感性時刻！查理三世加冕儀式 向兒子輕聲說了「這三字」

英王查理三世加冕宣誓 長孫喬治任「榮譽騎士」伴駕

正式戴上「聖愛德華王冠」！英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

相關新聞

查理加冕 禮炮、鐘聲響徹全英

英國國王查理三世一生作為其母女王伊麗莎白二世的繼承人，終於在六日迎來命運之日，正式加冕為英國國王。這也是英國自一九五三年...

醜聞糾纏 英王室宮鬥劇不斷

英國查理三世國王住在宮殿，搭私人司機駕駛的賓利轎車出行，更是英國最富裕的人之一。不過，基本上他就跟自己的許多臣民相似：家...

多圖／見證歷史一刻！查理三世加冕大典 英國睽違70年再見王室盛事

英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）6日在倫敦西敏寺舉行加冕大典，他也成為英國史上即位最年長的國王。英國睽違70年的加冕典禮承襲千年傳統，君主的加冕儀式流程並未有太大的變化，許多民眾前一天就在白金漢宮外守...

英王加冕 經濟成本不低

英王查理三世6日舉行加冕典禮，這也是英國70年來最盛大的一場慶祝活動，但這場典禮究竟是會為英國經濟帶來利益，還是負擔？經...

苦熬成王后 老友看好卡蜜拉會發光

英國王后卡蜜拉曾被形容為最被英國人討厭的女人；一九九○年代，她被指責為現在的查理三世國王與已故黛安娜王妃婚姻破裂的罪魁禍...

反思殖民史 大英國協成員五味雜陳

查理三世國王加冕禮，士兵手持巴哈馬、南非、圖瓦魯等地旗幟遊行，向英王致敬；這一幕證實了英國與其前殖民地的聯繫。但大英國協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦