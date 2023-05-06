英王查理三世加冕儀式登場！睽違70年最大盛事 3小時完整行程曝光

英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，Charles III）的加冕儀式於今（6）日舉行。

整個流程從查理三世和王后卡蜜拉的「國王遊行」開始，到王室成員在白金漢宮陽台向群眾揮手致意結束，預計超過三個小時。

國王遊行

倫敦時間上午10點20分（為台灣時間下午5點20分），國王伉儷將乘坐一輛相對現代化的、於2014年首次啟用的「鑽禧」馬車，從白金漢宮出發。這部馬車配有電動車窗和空調。

在不到200名皇家騎兵護衛隊的陪同下，國王伉儷會路過一系列倫敦地標景點，包括林蔭大道、海軍拱門，繞過特拉法加廣場，沿著白廳，穿過議會廣場，抵達西敏寺教堂。

皇家騎兵護衛隊陪同，一同前往西敏寺教堂。圖／取自Twitter@RoyalFamily

加冕儀式五大環節

國王伉儷預計在倫敦時間上午11點（為台灣時間下午6點）抵達西敏寺教堂。

查理三世將穿軍裝從西大門走進教堂，隨後開始加冕儀式。

加冕儀式主要流程包括五個環節：

承認：查理三世站在擁有700年歷史的加冕椅旁，坎特伯雷大主教宣布查理三世為國王，全體高呼「天佑國王！」，奏響號角。

宣誓：君主宣誓維護法律和英國國教。

恩膏：查理三世脫下加冕長袍，坐在加冕椅上。坎特伯雷大主教把根據秘方配製的聖油塗抹在查理三世的手、胸部和頭部，聖油已知含有龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等。此外，為查理三世配製的聖油不含任何來自動物的成分。

授權：授予君主的物品包括代表宗教和道德權威的王室寶球（Royal Orb），代表權力的權杖和「君主權杖」，一根上面有白色琺瑯鴿子的金棒，象徵著正義和憐憫。最後，坎特伯雷大主教將聖愛德華王冠戴在查理三世的頭上。

登基和致敬：查理三世離開加冕椅，移步王座。大主教、王室成員等跪拜致敬。

然後，王后卡蜜拉將以同樣的方式受膏、加冕。她將戴上喬治五世1911年加冕時，瑪麗王后戴上的王冠。

加冕遊行

加冕儀式預計在倫敦時間下午1點（為台灣時間晚間8點）結束。

查理三世和王后卡蜜拉乘坐1830年代以來歷次加冕儀式中都曾使用的「黃金馬車」，沿著原路線返回白金漢宮。

沿途將有超過6000名英國軍人列隊護送，這是過去70年來最大規模的儀仗儀式。來自英國和英聯邦各地的人員也將參加遊行。

白金漢宮陽台露面

查理三世和王后卡蜜拉回到白金漢宮後，將和其他王室成員一起，在陽台向群眾揮手致意。

文章授權轉載自「8視界新聞網」