快訊

英王查理三世加冕儀式登場！睽違70年最大盛事 3小時完整行程曝光

泰山獨董陳敏薰鞠躬懇求 喊話蔡總統、陳建仁「救救泰山」

首波梅雨鋒面凌晨挾雨到！全台降雨明顯 一圖看未來3天雨勢變化

英王查理三世加冕儀式登場！睽違70年最大盛事 3小時完整行程曝光

8視界／ 8視界
英國國王查理三世與卡蜜拉王后搭乘馬車。圖／取自Twitter@RoyalFamily
英國國王查理三世與卡蜜拉王后搭乘馬車。圖／取自Twitter@RoyalFamily

英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，Charles III）的加冕儀式於今（6）日舉行。

整個流程從查理三世和王后卡蜜拉的「國王遊行」開始，到王室成員在白金漢宮陽台向群眾揮手致意結束，預計超過三個小時。

國王遊行

倫敦時間上午10點20分（為台灣時間下午5點20分），國王伉儷將乘坐一輛相對現代化的、於2014年首次啟用的「鑽禧」馬車，從白金漢宮出發。這部馬車配有電動車窗和空調。

在不到200名皇家騎兵護衛隊的陪同下，國王伉儷會路過一系列倫敦地標景點，包括林蔭大道、海軍拱門，繞過特拉法加廣場，沿著白廳，穿過議會廣場，抵達西敏寺教堂。

皇家騎兵護衛隊陪同，一同前往西敏寺教堂。圖／取自Twitter@RoyalFamily
皇家騎兵護衛隊陪同，一同前往西敏寺教堂。圖／取自Twitter@RoyalFamily

加冕儀式五大環節

國王伉儷預計在倫敦時間上午11點（為台灣時間下午6點）抵達西敏寺教堂。

查理三世將穿軍裝從西大門走進教堂，隨後開始加冕儀式。

加冕儀式主要流程包括五個環節：

承認：查理三世站在擁有700年歷史的加冕椅旁，坎特伯雷大主教宣布查理三世為國王，全體高呼「天佑國王！」，奏響號角。

宣誓：君主宣誓維護法律和英國國教。

恩膏：查理三世脫下加冕長袍，坐在加冕椅上。坎特伯雷大主教把根據秘方配製的聖油塗抹在查理三世的手、胸部和頭部，聖油已知含有龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等。此外，為查理三世配製的聖油不含任何來自動物的成分。

授權：授予君主的物品包括代表宗教和道德權威的王室寶球（Royal Orb），代表權力的權杖和「君主權杖」，一根上面有白色琺瑯鴿子的金棒，象徵著正義和憐憫。最後，坎特伯雷大主教將聖愛德華王冠戴在查理三世的頭上。

登基和致敬：查理三世離開加冕椅，移步王座。大主教、王室成員等跪拜致敬。

然後，王后卡蜜拉將以同樣的方式受膏、加冕。她將戴上喬治五世1911年加冕時，瑪麗王后戴上的王冠。

加冕遊行

加冕儀式預計在倫敦時間下午1點（為台灣時間晚間8點）結束。

查理三世和王后卡蜜拉乘坐1830年代以來歷次加冕儀式中都曾使用的「黃金馬車」，沿著原路線返回白金漢宮。

沿途將有超過6000名英國軍人列隊護送，這是過去70年來最大規模的儀仗儀式。來自英國和英聯邦各地的人員也將參加遊行。

白金漢宮陽台露面

查理三世和王后卡蜜拉回到白金漢宮後，將和其他王室成員一起，在陽台向群眾揮手致意。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

查理三世 查爾斯三世 英國 卡蜜拉王后 白金漢宮 王室

延伸閱讀

英王加冕首現「回收」王冠 不用爭議鑽石「光之山」

英王「加冕椅」700年歷史 現存最古老家具之一

查理3世今加冕 將正式成英國最老新國王

美國第1夫人吉兒將出席查理三世加冕 拜登「不參加」有原因

相關新聞

英王查理三世加冕儀式登場！睽違70年最大盛事 3小時完整行程曝光

英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，Charles III）的加冕儀式於今（6）日舉行。整個流程從查理三世和王后卡蜜拉的「國王遊行」開始，到王室成員在白金漢宮陽台向群眾揮手致意結束...

英王查理三世加冕首用回收王冠 不用爭議鑽石「光之山」

英國新王查理三世（King Charles III）的加冕典禮，在台北時間5月6日下午6點起舉行，國王查理與王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）將在「加冕遊行」後抵達西敏寺，由坎特伯里大主教主持加冕大典。 加冕典禮包括宣誓、受膏（anointing）、致敬和登基四個儀式。典禮將出現近代史上首次「回收再利用」王冠，白金漢宮並特別表示，有爭議的「光之山」（Koh-i-Noor）鑽石，不會用於加冕典禮上。

澳慶祝英王查爾斯加冕 為省成本雪梨歌劇院不點燈

澳洲新南威爾斯州政府發言人今天說，紀念英國國王查爾斯三世的加冕典禮時，政府決定不在雪梨歌劇院（Sydney OperaH...

查理3世今加冕 將正式成英國最老新國王

英王查理三世(King Charles III)的加冕典禮5日進入倒數計時，白金漢宮外早已擠滿漏夜守候的群眾，等待6日上...

任王儲數十年致力環保 查理三世要當首位「氣候之王」

英國國王查理三世(King Charles III)擔任王儲的幾十年中，一再凸顯他自己有「為子孫後代保護地球」的滿腔熱情...

英王查理三世加冕典禮 英6成人沒興趣

英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)以96歲嵩壽過世八個月後，查理三世6日正式成為英國君主；承襲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦