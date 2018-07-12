【市場前瞻】貿易紛爭掀波動，美國三強資產維穩

2018-07-12 11:20 文／ 安聯投信 提供



圖／安聯投信 提供 分享 facebook

美中貿易衝突不確定性未除，特別是美國日前揚言擬公布禁止中國企業投資美國科技業的相關辦法，壓抑市場投資意願。觀察近期美股表現，受科技和金融股走軟打壓，三大指數呈現震盪。展望後市，安聯投信建議，應透過美國三強資產打造核心配置，達到跟漲抗跌的效果，加上多元收益來源，讓投資事半功倍。

安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，中美貿易爭端近日出現升級跡象，近期聖路易斯聯儲行長Bullard和亞特蘭大聯儲行長Bostic均警告，貿易衝突升級正日益成為企業心頭之患，增加經濟前景風險。假設美國期中選舉成敗是白宮對中國貿易政策的首要目標，那麼在11月6日前，中美貿易恐難平息。若貿易爭端有利川普的政治操作，未來中美貿易更將淪為政治手段，難言紛爭何時落幕。

觀察美國經濟面，胡韡耀表示，儘管美國第一季GDP微幅下修，但觀察消費者信心，中長期而言，仍處於相對高水位。就股市基本面來看，他指出，市場對於今、明兩年的美國企業成長股獲利預期仍樂觀，但本益比卻來到近兩年低點，價值面相對誘人。加上企業管理階層對企業展望樂觀程度來到11年高點，終端需求強近，均可望持續推升美國企業向上動能。

在高收益債部分，高收益發債企業營運動能持續，財務融資比率仍然偏低，發行品質亦佳，相較看好美高收的表現，原因在其相對利差較具吸引力。同時，觀察高收益債歷史表現，當利差位於400點以下時，年化報酬仍可望有5-6%，約當於票息報酬而無資本利得的情況，且目前利差又位於近一年來的高點，投資價值逐漸浮現。

收益成長策略以黃金比例結合美國三強資產：成長股、可轉債與高收益債的配置，在今年以來的表現持續領先美股。展望後市，由於美國企業營運展望樂觀，升息利空亦大致被市場預期，加上中美全線貿易戰爭機率不大。然而，受到消息面影響，市場震盪難免，因此建議投資人以「股票、可轉債和高收益債」均勻搭配的三強資產進行佈局，在每次股市修正時能相對抗跌，上漲時又能充分跟漲，即使面臨短線利空，也能在震盪中求勝機。

在升息環境中，美元走強的環境下，手持多元外幣的投資人面對匯率波動，除了續抱或停損賣出外，亦可以選擇投資於美國多元資產，用時間換取空間。他說明，相較於續抱外幣，透過黃金比例結合美國三強資產的收益成長策略，波動風險僅多5%，但能提供外幣轉虧為盈的契機。

資料來源:Bloomberg，2018/6/21，黃金比例為1/3(美銀美林美高收指數+美銀美林可轉債指數+羅素1000成長指數)，上圖僅為過去試算，非代表基金之實際表現。 分享 facebook

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司 104台北市中山區復興北路378號5-9樓 客服專線：0800-088-588 ／ 02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金B類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣300元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進

行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。