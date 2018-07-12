【創新思維】收益成長策略，成功打造低風險現金流

2018-07-12 11:20 文／ 安聯投信 提供



今年引發熱潮的電玩主機－任天堂Switch，您玩過了嗎？

可做為攜帶型遊樂器帶出門，也可連接家中電視，成為一台電視遊樂器，讓遊戲體驗不間斷，是Switch大受歡迎的主因之一。有趣的是，任天堂在過去幾年間，在攜帶型遊樂器的市占率雖能獨霸一方，但在電視遊樂器的領域，卻難以跟產品性能強大的索尼與微軟抗衡。面對這樣的局勢，任天堂除了精進電視遊樂器的領域外，同時也以不同的思考邏輯，將自己攜帶型的優勢與電視遊樂器結合，創造不間斷的遊戲體驗，也將遊戲回歸到以玩家為中心：「不必湊出時間坐在電視前，而是讓遊戲隨時隨地配合自己」，因而造成了空前的成功。

以創新做發想，將優勢跨領域做結合，並回歸顧客的需求

「以創新思維做發想，將自己的優勢和另一領域做結合，並回歸顧客最根本的需求」，這樣的思維，應用在資產管理領域，同樣也掀起一波熱潮。1994年，安聯收益成長策略投資首席傅道格（Doug Forsyth）成立投資團隊時，擅長於高收益債投資的他認為高收益債與股票有一定的敏感度，股票的研究分析有助於高收益債的投資。傅道格亦相信，即使是同一間公司標的，以股票或是債券做為投資工具，也能帶來不同的投資成果與機會，因此他致力於擴充投資領域，先後聘用專長各異的專家含括股票、選擇權、可轉換債等投資經理人，為團隊成員注入了不同領域的思考與邏輯，除了奠定高收益債的研究基礎外，也為後續的產品研發帶來根基。

亦股亦債的觀點，使團隊不受限於單一資產，思考更加全面

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1998年，團隊接任安聯集團的可轉債產品線，是團隊逐步跨足股票的重要一步。由於可轉債兼具股票與債券的特性，上漲時可比股票，下跌時接近債券，需要以亦股亦債的眼光進行分析，使團隊的思考方式更加全面，不受限於單一資產的觀點。歷經十年高收益債與可轉債操盤經驗的累積，團隊不斷思考：多年的債券經驗，能否運用團隊不同於其他團隊的優勢，創造更能滿足客戶需求的產品？經過不同的嘗試，聽取客戶想要不同循環下都能有收息需求的想法，2007年結合股票、可轉債和高收益債各三分之一的收益成長策略誕生。收益成長策略以追求長期配息與資本增長為目標，透過各三分之一的黃金比例投資，相對股票達到跟漲抗跌的效果。

不僅能參與股票走勢，也結合債券的收息

收益成長策略逐漸地在各地獲得投資人迴響，舉例來說，安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，基金規模於2013年聯準會提及縮減量化寛鬆時火速成長至1000億台幣，更在2018年第一季突破了7000億台幣的關卡。傅道格認為，收益成長策略受到肯定，在於這是一個回歸投資人需求的策略：投資人想要有接近股票的報酬，同時也期望著有低如債券的風險，若能搭配收息性質更顯加分。收益成長策略結合三大資產，不僅能發揮跟漲抗跌的性質，讓長期投資不再提心吊膽；多元收益來源，更能適合投資人作為核心資產長期持有，為投資人創造長期的財富累積。

基金規模成長圖

資料來源：Bloomberg，安聯投信整理，統計期間：2011/11/18~2018/4/30 分享 facebook

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