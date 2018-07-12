【創新思維】多元人才，在海嘯期間選債零違約！

2018-07-12 11:20 文／ 安聯投信 提供



投資要多元分散好，還是專注集中好？

您可能想過這個問題，但這個問題或許不一定是兩難，參考看看在國外半年就擴散數千間店的「共享早餐」案例吧。什麼是「共享早餐」？例如，到包子名店買早餐，不只買得到包子，還可以買到其他名店的油條、飯糰、糕點，所有最受歡迎的早餐品項大團結，參與的每間名店都這樣。結果，吃早餐的人多了、平均消費金額高了、每個明星商品還更知名了──早餐市場不但沒有被瓜分，餅反而做大了。

多元分散和專注集中能不能並存，也許和包容、共享的心態有關係

1994年安聯收益成長策略投資首席傅道格（Doug Forsyth）建立投資團隊後，專長高收益債的他同步發展可轉債。考量股票也是企業資本結構的重要一環，他繼續擴充投資領域，並先後聘用專長各異的余玉書、凱斯汀、史迪威和歐戴維（下圖）。

安聯收益成長策略投資團隊

圖／安聯投信 提供 分享 facebook

把不同領域的佼佼者放到同個團隊裡，當然需要磨合。舉個簡單的例子，招聘新分析師時，該以投資長的意見為重？還是高收益債、可轉債、股票其中一種的意見為重？收益成長團隊認為「所有人的意見都重要」，因為任何一位新人來到團隊中，都要跟所有人互助合作；而且，即便這次要招聘的是高收益債分析師，也需要包容可轉債、股票的視野，才能完整透析企業的資本結構（指公司發行股票、可轉債或高收益債等不同的資本結構標的）。

歷年的市場風暴，近年來有更多投資人不想把雞蛋放在同個籃子，多重資產在國內、海外大興其道；但光把各種資產加到一起不見得能有好成效。舉例來說，一間公司可能發行股票、也發行可轉債或高收益債，很可能股票、債券團隊都想投資，結果投組雖然分散在不同資產，反而集中在少數公司。收益成長團隊認為，運用多元專才、充分透析企業的資本結構，選擇最具潛標的股票、可轉債或高收益債布局，減少過分重壓同一間公司的風險，更能達到分散的效果。

擁有包容、共享心態的成員共事，不僅令團隊在操作的每種資產都專精，也拓寬彼此的投資視野、進一步做好資產配置。當每位成員都願意提出新觀點、協助彼此成功，就能有效降低出錯機會，例如團隊在2008年海嘯期間創下高收益選債零違約紀錄；此外，團隊也更能發揮創意，2014年策略引進台灣當年度就榮獲《亞洲資產管理雜誌》頒發「最佳創新產品獎」（編按：資料來源：亞洲資產管理雜誌，過去績效不為未來績效之保證）。顯然多元沒有帶來衝突，反而成為亮點。

收益成長團隊整合高收益債、可轉債、股票的投資流程與決策、定下3種資產各三分之一的精準紀律，讓多重資產在景氣循環各階段都達到分散效果、並穩定長期收益來源。好的合作默契，多元人才能盡情發揮，成員才能穩定。收益成長團隊創下24年來只有1人離職的紀錄，人員穩定，團隊更能專注於績效表現，一同攜手成就這個問世10年內規模突破7,000億台幣的創新策略。

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