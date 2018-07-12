【重視細節】練好基本功，挖掘高收益債「明日之星」

2018-07-12 11:20 文 安聯投信 提供



為什麼重視基本功很重要？

「中國武術」向來被視為中華傳統文化的精髓。在國外，中國武術統稱為「功夫」。長久以來，作為功夫的武術文化在很長一段時間裡，成了西方了解中華傳統文化的一個窗口，有很多人因此愛上了功夫。

若想要練好武術，功夫就在馬步上。馬步是武術重要的基本功，主要練習下盤功夫，古代有練拳先蹲3年樁，講的就是馬步。馬步蹲得好，如同樁柱般穩固。下盤穩固、平衡能力好，不易被人打倒。

基本功奠定收益成長團隊今日成就

投資也是一樣。金融環境消息紛雜，很多表象又往往和實際的基本面有所差距，若沒有三兩三的紮實底子、紀律性的應對政策，便掌握不了市場變化多端的本質，以致判斷失誤，甚至情緒隨市場、小道消息所起舞，亂了投資上該有的方寸。

但要如何於事前盡可能做好萬全準備？穩住步調？洞悉情勢是必要的，而要能準確掌握市場變化、從中嗅出經濟情勢瞬息變化的跡象，做出判斷並應對得宜，基本功乃是根本大法。換言之，重細節、重基本，遇到新情勢、新挑戰則嘗試去調整、修正方向的務實態度，經年累月下來，正是逐步奠定投資研究實力基石的根本之道。

回頭去看迄今成立逾20年的安聯收益成長團隊，一路走來，永遠著眼在未來，前瞻性視野，更是建立在長年穩紮穩打所逐步奠定的基本功之上。

安聯收益成長團隊今日的成就，並非一蹴可幾，而是仰仗團隊堅實的基本功，多年努力的結果。他們從手工輸入每家公司資訊開始分析，透過長期間每筆輸入，緊密地關注資訊變動的細節，累積團隊成員對於諸多細節的敏銳度、判斷力，然後逐一修正、調整，才確立了今日穩固的基石。

例如，1990年代大家都聚焦在股票資產，安聯收益成長團隊卻已領先市場一步，致力於推廣高收益債相關資產的魅力，發掘布局高收益債券、一樣能掌握到企業成長契機，但波動度卻能低於股票資產的投資策略。又例如：2000年代當市場還在習慣以單一資產作為因應景氣變化的主軸策略之際，安聯收益成長團隊則又提早一步，打造出收益成長的應對策略。這項策略兼具創新性與紀律性，透過均衡配置成長股、高收益債和可轉債的黃金比例，以期達到「1+1+1＞3」、強化資產追漲抗跌的效果。

大部分人投資時習慣以過去的數據作為判斷依據，安聯收益成長團隊卻非僅拘泥於過去或現在的表現，而是以未來是否有更好的投資題材，作為優先布局的重要考量依據。舉例來說，團隊在挑選高收益債標的時，更著重於未來是否能具有「調升評級」的公司，透過八大面向、多元化的股債指標分析，找出市場沒發掘的「明日之星」，而過去團隊找出升等公司、相對於降等公司的比率為2.2（升等／降等），高於市場0.8、1.75倍之多。

團隊債券標的調升／調降比率

資料來源：安聯投信 分享 facebook

安聯收益成長團隊建構的「升等提示模組（Upgrade Alert Model）」，透過八大面向的仔細深入觀察，領先含括股債分析指標，判斷情勢、洞見機會，不斷與時並進。歷經20多年淬鍊，累積深厚的基本功。

因為安聯收益成長團隊穩紮穩打的基本功、洞悉遠見的態度，多年來的每一步累積，使團隊更能從容面對市場的變化，適時提供投資人解決方案。

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