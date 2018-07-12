【重視細節】練好基本功，挖掘高收益債「明日之星」
為什麼重視基本功很重要？
「中國武術」向來被視為中華傳統文化的精髓。在國外，中國武術統稱為「功夫」。長久以來，作為功夫的武術文化在很長一段時間裡，成了西方了解中華傳統文化的一個窗口，有很多人因此愛上了功夫。
若想要練好武術，功夫就在馬步上。馬步是武術重要的基本功，主要練習下盤功夫，古代有練拳先蹲3年樁，講的就是馬步。馬步蹲得好，如同樁柱般穩固。下盤穩固、平衡能力好，不易被人打倒。
基本功奠定收益成長團隊今日成就
投資也是一樣。金融環境消息紛雜，很多表象又往往和實際的基本面有所差距，若沒有三兩三的紮實底子、紀律性的應對政策，便掌握不了市場變化多端的本質，以致判斷失誤，甚至情緒隨市場、小道消息所起舞，亂了投資上該有的方寸。
但要如何於事前盡可能做好萬全準備？穩住步調？洞悉情勢是必要的，而要能準確掌握市場變化、從中嗅出經濟情勢瞬息變化的跡象，做出判斷並應對得宜，基本功乃是根本大法。換言之，重細節、重基本，遇到新情勢、新挑戰則嘗試去調整、修正方向的務實態度，經年累月下來，正是逐步奠定投資研究實力基石的根本之道。
回頭去看迄今成立逾20年的安聯收益成長團隊，一路走來，永遠著眼在未來，前瞻性視野，更是建立在長年穩紮穩打所逐步奠定的基本功之上。
安聯收益成長團隊今日的成就，並非一蹴可幾，而是仰仗團隊堅實的基本功，多年努力的結果。他們從手工輸入每家公司資訊開始分析，透過長期間每筆輸入，緊密地關注資訊變動的細節，累積團隊成員對於諸多細節的敏銳度、判斷力，然後逐一修正、調整，才確立了今日穩固的基石。
例如，1990年代大家都聚焦在股票資產，安聯收益成長團隊卻已領先市場一步，致力於推廣高收益債相關資產的魅力，發掘布局高收益債券、一樣能掌握到企業成長契機，但波動度卻能低於股票資產的投資策略。又例如：2000年代當市場還在習慣以單一資產作為因應景氣變化的主軸策略之際，安聯收益成長團隊則又提早一步，打造出收益成長的應對策略。這項策略兼具創新性與紀律性，透過均衡配置成長股、高收益債和可轉債的黃金比例，以期達到「1+1+1＞3」、強化資產追漲抗跌的效果。
大部分人投資時習慣以過去的數據作為判斷依據，安聯收益成長團隊卻非僅拘泥於過去或現在的表現，而是以未來是否有更好的投資題材，作為優先布局的重要考量依據。舉例來說，團隊在挑選高收益債標的時，更著重於未來是否能具有「調升評級」的公司，透過八大面向、多元化的股債指標分析，找出市場沒發掘的「明日之星」，而過去團隊找出升等公司、相對於降等公司的比率為2.2（升等／降等），高於市場0.8、1.75倍之多。
團隊債券標的調升／調降比率
安聯收益成長團隊建構的「升等提示模組（Upgrade Alert Model）」，透過八大面向的仔細深入觀察，領先含括股債分析指標，判斷情勢、洞見機會，不斷與時並進。歷經20多年淬鍊，累積深厚的基本功。
因為安聯收益成長團隊穩紮穩打的基本功、洞悉遠見的態度，多年來的每一步累積，使團隊更能從容面對市場的變化，適時提供投資人解決方案。
安聯投信獨立經營管理〡 104台北市中山區復興北路378號5-9樓 客服專線：0800-088-588 ／ 02-8770-9828
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除善盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金投資之風險包括政治、社會或經濟變動之風險、市場風險、利率風險、債券交易風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債、可轉換公司債、次順位公司債及買賣斷債券之風險、匯率變動之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足級定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。本文所載資料，包括任何意見、估計或預測，均來自或本諸我們相信可靠的來源，但不保證準確或全面。提供上述資料，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而作出或改變決策，本身需承擔一切風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。*基金收益分配率不代表基金報酬率，且過去收益分配率不代表未來收益分配率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。安聯投信總代理之境外基金部分類股配息可能由基金的收益或本金中支付，或配息前未先扣除應負擔之相關費用，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。
留言