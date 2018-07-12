【團隊默契】融入運動家精神，創造驚人表現

2018-07-12 11:20 文／ 安聯投信 提供



如何強化團隊合作、提升投資效率？

有效率的投資，需要對的心態，更需要團隊作戰，從容應對市場變化。所謂「眾人拾柴火焰高」，講得就是團隊合作的重要。成立迄今已逾20年頭的安聯收益成長團隊，向來看重「運動家精神」，這股精神早已融入團隊的DNA，爾後更成功促成團隊領先市場，跨越傳統資產配置思維，推出訴求多元創新策略的關鍵因素之一。

多元合作奠定收益成長團隊今日基石

一路走來，安聯收益成長團隊成員除了一起工作，也是很有默契的球友。在工作上，充分展現十足的團隊默契，合作無間；下了工作崗位，更是經常一起備好球具，一道去打冰上曲棍球，又或是相約在高爾夫球場、切磋彼此球技。

不論是面對瞬息萬變的金融市場，或是在球場上比劃較勁，過程中，團隊的每位成員需要扮演不同的角色，藉由相互合作，共同承擔榮譽與責任。經年累月歷練下來，逐漸形成一支洞見觀瞻、有戰鬥力且更有默契的菁英投資隊伍，更練就了一身冷靜從容應對市場的變化與挑戰的功夫底子。

如何降低不可控變數所可能帶來的影響，而且最終仍能彰顯自我的專業程度？做好心理準備，練就沈穩冷靜的心態、洞見觀瞻，這是其一。好比高爾夫球，不論碰到何種天候，保持冷靜是必要的。尤其是當天氣條件愈惡劣，愈需要專注到每一次擊球上，唯有調整到最合適的狀況，才能打出一記好球。

隨時做足準備，不只是要能夠應付眼前情勢，更有能力放眼下一步，提前看到未來可能發展方向，並且擬定應對策略，這是其二。就如同冰上曲棍球，在宛如市場的多變環境下，不是被動地追逐眼前的球，而是積極主動地預測球的動向，先行踏出自己的下一步。

安聯收益成長投資策略首席傅道格（Doug Forsyth）也貼切形容冰上曲棍球：「在球場上，球員需要快速滑行，但冰球變化速度更快，不但要整場跑來跑去，還要快速預測冰球接下來的動向，搶先一步到冰球可能的下一個位置，伺機以待。」這些表現，所需要的不只是厚實的專業底子，更需要有克服急躁心理、心境坦然的性子，以及敏捷的觀察力。

實際上，不論是回到球場上或投資團隊裡，每位成員的應變戰略會隨時變動、且可能同時負擔多種角色。例如：每位成員都有其專門主要負責攻守的特定區域，需要精進鍛鍊不同技能，各司其職。但同一時間，也需具備一些相似技能，以利隨時接棒上陣應戰。

長年並肩作戰的合作成果，也呈現在安聯收益成長團隊長年所管理的高收益債券投資組合成績表現上。在極度重視風險管理，搭配扁平化團隊合作互動的文化薰陶下，讓每位成員在研究訪查每個投資標的環節和細節之中，每每觀察入微，並且戰戰兢兢、從中提前發現市場上的投資機會與潛在風險，更曾於金融風暴期間締造零違約率的表現。

團員互動之間展現高度合作無間默契

圖／安聯投信 提供 分享 facebook

團員彼此間的知無不言，還有包容多元意見的大環境，讓團隊每每克服市場挑戰，甚至奠定了過去15年以來（2003年～2017年），團隊在高收益債券投資組合展現出長期違約率僅0.05%，遠低於同期間市場平均違約率2.5%，成為將團隊精神發揮淋漓盡致的經典例子。

這份團隊精神，也更擴大到其他面向。安聯收益成長團隊不僅重視個人專長、各有分工，團員間也採多元、緊密的合作方式，團隊精神，隨時做好準備，永遠放眼下一步；訴求多元的文化特質，也讓團隊管理的資產，由單一資產逐步邁向多元組合的「333」收益成長策略，並因應市場趨勢推出多元貨幣級別，滿足不同客群的需求，持續貫徹團隊特有的運動家精神。

安聯投信獨立經營管理〡 104台北市中山區復興北路378號5-9樓 客服專線：0800-088-588 ／ 02-8770-9828