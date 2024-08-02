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新聞眼／利益輸送疑雲未解 im.B案重創司法

聯合報／ 本報記者王聖藜陳金松

im.B吸金案一審判決 製表／地方社會中心
im.B吸金案一審判決 製表／地方社會中心
破壞金融秩序的im.B吸金九十億案，法官重懲主嫌曾耀鋒；曾耀鋒到案前，曾用假名混跡在外掩飾通緝犯身分，加上擅長炫耀與名流權貴的關係，造成犯罪期間長達八年，投資人的損害更為加劇，司法機關未能即時逮人，甚至演變成政治風暴，民進黨和司法機關都難辭其咎。

本名「曾瑞琪」的曾耀鋒曾更名「曾韋綸」，二○○九年再更為現名，去年落網前，他以「曾國緯」名字行走江湖；依官方資料，在吸金案爆發被羈押前，曾共有四張司法單位對他發布的通緝令，諷刺的是通緝令毫不阻礙他的活動力。

im.B案如雪球般越滾越大時，曾耀鋒攀附權貴訊息不斷出現，他以川晟機構董事長名義露臉，與檯面上綠營政治人物合影，又與民進黨鄭文燦陳歐珀疑有利益輸送，因此遭受害人質疑官商勾結；的確，以通緝犯身分有通天本領，只因換名字使然？還是有力人士背後撐腰，不無疑問。

司法所以受人敬重，在對待人民一律公平，除曾耀鋒之外，歷史上可能找不到「再一人」背著通緝令卻能將「犯罪事業」愈做愈大的金融案被告；從二○一六年被通緝，到二○二三年才被法辦，曾耀鋒能金鐘護體八年，還吸金詐騙達五千人，凸顯司法單位有多無能。

政客也難辭其咎，曾耀鋒屢為綠營政要座上賓，無形中助長他的影響力，如同鄭文燦、陳歐珀這般民進黨重要人物的「加持」，提供的更是強大保護傘，多少投資人就是因他們背書而血本無歸。

但行政院前顧問陳振坤昨只輕判一年，還可緩刑，陳歐珀、鄭文燦被告發的案子，北檢到現在連個偵查影子都沒有，若什麼都可以用偵查不公開搪塞，談什麼司法公正？什麼司法改革

和猖獗的詐騙集團一樣，im.B吸金案害得許多人家破人亡，昨天的判決卻根本感受不到還被害人公道；民進黨身為執政黨，司法無能如同縱放，要員交好形同幫凶，捫心自問，豈能無責？

im.B 司法改革 曾國緯 曾耀鋒 詐騙 詐騙集團 鄭文燦 陳歐珀

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