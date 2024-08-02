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傳鄭文燦幫喬警官人事 他字案調查中

聯合報／ 記者王聖藜房荷庭／台北報導
前行政院副院長鄭文燦（圖）被指和im.B吸金案主嫌曾耀鋒關係匪淺，檢方另案偵辦。圖／聯合報系資料照片
前行政院副院長鄭文燦（圖）被指和im.B吸金案主嫌曾耀鋒關係匪淺，檢方另案偵辦。圖／聯合報系資料照片

法院審理im.B吸金案重判台灣金隆科技負責人曾耀鋒，案情發展中，傳出曾耀鋒請託行政院前副院長鄭文燦「喬」高階警官人事，無償提供房舍給前民進黨立委陳歐珀，台北地檢署去年分案查辦，列鄭文燦、陳歐珀為他字案被告，案件迄今仍在調查。

另案羈押的鄭文燦被爆料與曾耀鋒往來，受曾耀鋒請託提拔警界人士，新北市議員林國春去年五月廿九日赴台北地檢署告發鄭文燦，認為鄭文燦與曾耀鋒關係匪淺，鄭涉嫌窩藏、包庇曾。

林國春告發說，鄭文燦多次出現在曾耀鋒私人招待所，還認為鄭文燦對曾國緯的通緝犯身分知情卻不報。

林國春提告時拿鄭文燦在致詞、曾耀鋒坐在主桌、陳歐珀在旁的照片說，鄭文燦不應與曾耀鋒一起在私人招待所用餐，鄭和槍砲案通緝犯在一起，警官如何抓通緝犯？

鄭文燦辦公室當時聲明，完全配合司法單位釐清真相，一切坦蕩蕩處理，禁得起考驗。

大約同時段，立委徐巧芯去年五月廿二日也對陳歐珀提告，說陳疑似收受曾耀鋒政治獻金，未向監察院申報，陳是立委，卻與詐欺集團過從甚密，恐有貪汙問題。徐巧芯當時說，陳歐珀承認使用曾提供的房屋做競選總部，但未申報租金，更未將使用房舍事申報在獻金中。

im.B 徐巧芯 政治獻金 曾國緯 曾耀鋒 林國春 詐騙 鄭文燦 陳歐珀

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