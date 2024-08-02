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受害人痛心：錢拿不回來 誰還公道

聯合報／ 記者李隆揆房荷庭／台北報導
im.B吸金詐騙案昨宣判，自救會理事長林家輝（右二）在宣判後代表受害人出面受訪表示，這些爽領大筆贜款的業務僅僅輕判兩年還可以再上訴、緩刑，這叫受害人如何接受？記者杜建重／攝影
im.B吸金詐騙案昨宣判，自救會理事長林家輝（右二）在宣判後代表受害人出面受訪表示，這些爽領大筆贜款的業務僅僅輕判兩年還可以再上訴、緩刑，這叫受害人如何接受？記者杜建重／攝影

im.B平台吸金詐騙九十億元，台北地院一審判依違反銀行法等罪判公司負責人曾耀鋒等卅一人徒刑一至十六年六月，受害人昨痛批，政商勾結導致民眾受騙，犯嫌本應承擔罪責，但被害人遭詐投入的資金至今仍拿不回來，有誰還他們公道？

im.B自救會理事長林家輝說，檢方查獲本案全部成員，但曾耀鋒和業務不肯交代金流流向，金流不明，被害人按月還債，要求罪犯還錢卻仍遙遙無期，認為一審判領大筆贓款的業務兩年根本輕判。

有自救會成員說，曾耀鋒組不法集團吸金詐騙九十億元，只要坐牢十六年，許多受害者卻幾乎快家破人亡，這樣的結果情何以堪；這些犯嫌害人傾家蕩產，本就應面對司法制裁、承擔罪責，但被他們騙走積蓄的人，至今拿不回自己資金，誰該負責？

邱姓被害人說，自己當初只投入八萬元投資，對拿回八萬元不抱太大希望，但難以想像那些投入百萬甚至千萬元的人該如何面對；針對昨一審宣判結果，他說自己只好奇全案贓款究竟扣回多少？能還給被害人又有多少？

至於涉案政治人物部分，邱男說，當初會相信im.B，就是因為集團與政商關係交好，多次參加金融展活動，找政商名流或縣市首長交流合影，才會深信不疑。他認為整件事就是政商勾結導致民眾受害，對事發後政治人物極力撇清關係十分不以為然。

im.B 詐騙

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