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黃國昌怒：陳歐珀連辦都沒辦

聯合報／ 記者林銘翰林縉明房荷庭／台北報導
im.B吸金詐騙案昨宣判，民眾黨立委黃國昌（左）質疑輕判行政院前顧問陳振坤，另批北檢辦案粗糙，迄今未辦陳歐珀。記者杜建重／攝影
im.B吸金詐騙案昨宣判，民眾黨立委黃國昌（左）質疑輕判行政院前顧問陳振坤，另批北檢辦案粗糙，迄今未辦陳歐珀。記者杜建重／攝影

im.B吸金詐騙案昨天一審宣判，民眾黨立委黃國昌表示，行政院前政務顧問陳振坤輕判一年，民進黨前立委陳歐珀則是連辦都沒辦，對成千上萬受害家庭而言，連最基本的公道都稱不上，「如此遇到權貴就縮手的偵辦，要人民如何信賴？」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨尊重司法偵辦與判決，不會用政治力干預、影響解讀；在野黨總是用有色眼鏡解讀司法案件，這樣的惡習很負面。

黃國昌昨陪自救會前往北院，他說一審判決認定，曾耀鋒及張淑芬不肯交代金流，有七○億元不法所得應該要沒收、卻尚未被沒收，兩人重判本就是應受的懲罰，卻輕縱行政院前政務顧問陳振坤這般的洗錢共犯。

他另在臉書發文，指去年爆發im.B吸金詐騙弊案，他一路持續追蹤，揭露曾耀鋒不但早就因為持槍判刑定讞，持續在外逍遙、詐騙炫富，還利用不法所得結交政客權貴，更豢養陳歐珀為其牽線喬事，在招待所宴請高官政客，簡直無法無天。

面對這起弊案，起訴範圍僅止於非法詐騙吸金，其他臭不可聞的官商勾結，則隻字未提；北檢不僅偵辦品質粗糙不堪，甚至還洩漏吹哨者檢舉內容，讓特定周刊為民進黨政客洗地。

黃國昌質疑，不法金流去向毫無交代，詐騙吸金而來的髒錢到底藏在哪裡，又流入哪些政客口袋，完全不見任何偵辦；此等遇到民進黨政客就設下斷點的選擇性執法，對比賴清德總統宣示「打詐、肅貪」，真是無比諷刺，也難怪人民對司法高度不信任。

他質疑洗錢共犯陳振坤輕判一年，甚至還獲得緩刑，當初同樣幫曾耀鋒、藏匿犯罪所得的陳歐珀，則連辦都沒辦。

黃國昌說，對於成千上萬受害家庭而言，連最基本公道都稱不上，法院認定不法所得超過七十億元，但不法金流去向、臭不可聞的官商勾結，檢方卻遲遲未積極偵辦，擺明就是要放水，「如此遇到權貴就縮手的偵辦，要人民如何信賴？」

im.B 吳思瑤 吸金 曾耀鋒 洗錢 炫富 詐騙 賴清德 陳歐珀 黃國昌

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