涉案民代未偵查 檢方辦案設斷點？黃國昌：司改淪笑話

北檢偵結im.B吸金詐騙案，前立委黃國昌批檢方「鋸箭式」偵辦，讓司法改革從「淪為笑話」到讓人想「爆出髒話」；民眾黨立委陳琬惠也批檢方辦案設斷點，質疑涉案民代未偵查。

黃國昌指出，曾國緯的im.B平台從二○一六年六月起不法吸金超過九十億元，無數家庭因此墜入痛苦深淵，起訴範圍僅限於非法吸金部分，對犯罪所得豢養了哪些政治人物、錢流到了哪些人口袋、進行了什麼利益交換等深水區問題隻字不提。

另外，遭舉報的調查官已證實參與im.B、抽佣，今年四月十日許多被害人都拿不到錢了，涉案調查官還在四月廿四日領到八萬餘元利息，卻未被起訴、全身而退。

黃國昌譏諷，曾國緯「識大體」表明要一人扛下，涉案權貴和政客都鬆了一口氣，讓求償無門的被害人情何以堪？這種選擇性偵辦的刑事模式若持續發生，實在是法治國原則的沉淪與悲哀。還有，曾國緯涉礁溪市地重劃吸金詐騙，有被害人檢舉，調查局稱會報請檢察官併案處理，但昨天偵結卻一字沒提。

陳琬惠則批評，她曾揭露民進黨立委陳歐珀引介台鐵局高官到曾的豪宅，還幫曾國緯公司「宜蘭停七停車場」向台鐵局「喬」免收滯納金，連交通部自己做的行政調查報告結論都對「有無其他不法利益輸送」存有疑慮，北檢卻未說明多少高官民代與曾國緯不當往來，進行哪些利益交換。

【記者程遠述、林銘翰／台北報導】國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，北檢應該適度說明對行政院副院長鄭文燦、民進黨立委陳歐珀另案偵查的原因及調查狀況，到底有查沒查？否則民眾會質疑，是不是為了避開選舉？又或是要員、民代可享差別待遇？

民進黨立委鍾佳濱說，在應酬場合合照就被在野黨指控、說得繪聲繪影，需要透過檢方依法偵辦，調查後還原事實真相。

【記者房荷庭、蔣永祐／台北報導】知名電視節目主持人盛竹如替im.B拍廣告被疑是共犯，但檢方調查認定他僅收廣告費，沒證據顯示他知悉非法吸金，他也未參與公司經營或擔任幹部，處分不起訴。另外，曹姓調查官投資一千兩百萬元，雖查無違法而簽結，但他向家人推銷還收佣金，違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等規範，交調查局行政懲處。據了解，曹的投資款大部分是將自住房屋增貸投入，血本無歸讓他苦不堪言。