判6月確定遭通緝 將公布照片

im.B詐騙吸金案主嫌曾耀鋒遭通緝七年，卻能結識權貴繼續行騙，司法單位遭批難卸其責。法務部昨天指出，犯嫌曾兩度改名，改名曾耀鋒七年後四度遭通緝，再以「曾國緯」名義在外行騙，檢警調及戶政機關商討後，未來判刑六月以上確定的受刑人在通緝時將同步公布照片。

法務部檢察司長郭永發說，已在法務部全球資訊網「通緝犯資料查詢平台」整合調查局「外逃通緝犯查詢系統」、內政部警政署刑事警察局「重要緊急查緝專案」、台高檢署「通緝要犯資料查詢系統」、內政部警政署「查捕逃犯網路公告查詢」，便於民眾查詢使用。

法務部調查，「曾國緯」原名「曾瑞琪」，二○○五年一月四日更名「曾韋綸」，二○○九年七月廿三日更名「曾耀鋒」迄今；落網前以「曾國緯」名字在外活動；他二○一六年九月十四日遭台北地檢署通緝、二○一七年五月四日遭基隆地院通緝，桃園地檢二○一七年十月卅一日也兩度發布通緝。