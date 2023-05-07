被爆同框詐團首腦 鄭文燦：沒往來

國民黨台北市議員徐巧芯爆料，多位民進黨政治人物曾與im.B詐欺案主嫌曾國緯合照、並出席曾男公司春酒活動，質疑行政院宣稱要打詐，行政院副院長鄭文燦卻出現在詐團首腦活動場合，令外界關切台北地檢署後續偵辦腳步；北檢昨天強調，被告是否利用和相關人士合照（影）遂行詐騙，會一併調查釐清。

鄭文燦昨與行政院長陳建仁到宜蘭蘇澳溪視察分洪工程，鄭表示，自己和詐騙集團「沒有往來，也沒有關係」，檢察官與警方的調查可深刻確認這一點，經得起考驗。

陳建仁說，im.B案主嫌已被逮捕，案情都在掌握中，希望大家對鄭文燦、台南市長黃偉哲等人與曾國緯一同入鏡的照片不要有過多影射，政府會嚴加偵辦im.B詐騙案。

立委陳歐珀說，不知道曾國緯是通緝犯，也不曉得他有在做im.B金融業務，參加活動不是只有綠營高層，這種活動都會廣邀政治人物。

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙逾五千人，金額高達廿五億元，檢方日前依違反銀行法等罪聲押禁見曾國緯（本名曾耀峯）等八人，法院裁定曾國緯、父親曾明祥、女友張淑芬、im.B財務主管潘志亮四人羈押。

同案聲押的發言人黃繼億原被裁定六十萬元交保，因覓保無著，改羈押禁見，全案總計羈押五人。營運處長洪郁璿、業務主管詹皇楷、營運處長洪郁璿各四十萬元交保、協理顏妙真卅萬元交保，均限制出境。