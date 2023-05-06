im.B吸金案 主嫌4人羈押禁見

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，金額高達25億元，檢方複訊後依詐欺、違反銀行法等罪嫌，聲押禁見實際負責人曾國緯（本名曾耀峯）、曾父曾明祥、曾的女友張淑芬等8人，台北地方法院昨裁定曾國緯、曾明祥、張淑芬、財務主管潘志亮4人羈押禁見。

另外，im.B營運處長洪郁璿、業務主管詹皇楷各40萬元交保、發言人黃繼億裁定60萬元交保、公司協理顏妙真則以30萬元交保，4人均被限制住居。

法院指出，曾國緯、曾明祥父子、張淑芬、潘志亮等人涉犯加重詐欺、違反銀行法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且是最輕本刑7年以上的重罪，有相當理由認定2人有勾串共犯之虞，有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見、通信。

洪郁璿等人違反銀行法等罪，犯罪嫌疑重大，且是最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，且有羈押原因，但考量他們沒有前科，審酌相關經濟、逃亡能力，分別裁定30至60萬元交保，限制住居、限制出境、出海。

檢警調查，im.B在8年前成立，找來名人盛竹如代言，平台媒介企業找到借款人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人，不過盛竹如日前出面，否認幫平台代言，事後投資人也發現債權95％都是假的。

im.B以網路行銷方式走紅，號稱民眾購買債權，投資報酬率達5到8%，吸引不少民眾投資，但日前曾國緯疑似挪用資金，無法拿出投資利潤時，發行「假標」再籌集民眾拿錢投資，直到日前撐不下去，騙局才爆出。