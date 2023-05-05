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imB借貸平台主嫌黑幫成員 持槍討債用改名躲查緝

中央社／ 台北5日電

曾姓男子涉透過網路借貸媒合平台imB以「假債權、真吸金」手法吸金，遭法院裁定羈押禁見。檢警掌握，外號「保羅」的曾男為四海幫成員，曾持槍討債並3度改名規避查緝。

檢警調查，外號「保羅」的曾男為四海幫海鐵堂成員，曾於桃園多家酒店內擔任帶台經理，並多次參與海鐵堂旗下的保全公司、投顧公司接受債務人委託催討倒閉公司滯欠債務及購屋糾紛款項等。

曾男為擴大勢力，吸收多名成員並涉擁槍自重，自行成立2家資產管理公司以恐嚇、潑油漆等激烈手段討債，也曾教唆員工進駐倒閉廠商公司管領機械設備，防止債權人強行搬走機器。

曾男曾向房仲公司、紡織公司討債未果，持槍朝2家公司開了9槍，他在民國105年間因犯槍砲彈藥刀械管制條例被判刑2年6月定讞，因未入監執行遭通緝；他又於105年涉教唆員工討債200萬多元，偵查期間未到案遭通緝。

檢警追查，曾男為躲避司法查緝及洗白幫派背景，3度更改名字，他並與父親、張姓女友等人成立網路借貸媒合平台imB，主打二胎房貸借貸媒合，媒合債權人與債務人，再將債權轉讓給投資人，並涉嫌捏造95%不實債權詐騙投資人。

台北地檢署指出，網路借貸媒合平台imB於今年4月10日起發生利息延遲入帳，同月20日起全數未入帳，因imB公司銀行帳戶餘額不多，但全案被害人數眾多，將盡速查清曾男等人的金流往來並查扣犯罪所得，保障被害人權利。

全案起於，網路借貸媒合平台imB成立於民國104年，涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。北檢昨天指揮刑事局拘提負責人曾男等8人到案，訊後聲押禁見。台北地方法院今天裁定曾男及曾父羈押禁見。

吸金 詐騙 im.B

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