「imB」全台狂詐25億、逾5000人受害 單週聲量近萬筆
image source：im.B借貸媒合平台_桃園總部
文／陳羿郿
網路借貸媒合平台imB傳出以「假債權、真吸金」手法詐騙高達25億元資金，受害者已組成近千人的Line群組自救會，近一週網路聲量累積逾9,000筆。
imB爆出「龐氏騙局」 近千人被詐25億元 負責人曾國緯被捕
根據imB自救會成員說明，「imB台灣金隆科技股份有限公司」透過網路及業務人員投放廣告行銷投資P2P不動產債權借貸，利用代言人盛竹如取信投資人，在網站上架高利息虛假債權，以虛假債權吸金方式支付前期利息，該公司從2021年初開始違約拒還本金，於今年4月20日停止利息支付。據了解，受者者遍及全台，目前台北、新竹、桃園等地都已成立自救會，數千名投資人被詐高達25億元。
台北地檢署昨(3)日指揮刑事局，將負責人曾國緯、女友張淑芬及公司員工共8人拘提到案，目前朝銀行法偵辦中，預計今(4)日下午解送台北地檢署。
「imB」一週內累積破9千筆網路聲量
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內（2023/04/27-2023/05/03）關於「imB」累積9,528筆網路聲量。自4月29日起陸續傳出imB跑路的消息，最高一波聲量於5月3日，一名42歲指控在「imB」投入1,500萬，每個月可領到13萬，領了2個月後就全數歸零，甚至因此家庭失和鬧到離婚。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月27日至2023年05月03日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『不動產借貸媒合平台imB』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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