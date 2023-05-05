「imB」全台狂詐25億、逾5000人受害 單週聲量近萬筆

image source：im.B借貸媒合平台_桃園總部

文／陳羿郿

網路借貸媒合平台imB傳出以「假債權、真吸金」手法詐騙高達25億元資金，受害者已組成近千人的Line群組自救會，近一週網路聲量累積逾9,000筆。



imB爆出「龐氏騙局」 近千人被詐25億元 負責人曾國緯被捕

根據imB自救會成員說明，「imB台灣金隆科技股份有限公司」透過網路及業務人員投放廣告行銷投資P2P不動產債權借貸，利用代言人盛竹如取信投資人，在網站上架高利息虛假債權，以虛假債權吸金方式支付前期利息，該公司從2021年初開始違約拒還本金，於今年4月20日停止利息支付。據了解，受者者遍及全台，目前台北、新竹、桃園等地都已成立自救會，數千名投資人被詐高達25億元。

台北地檢署昨(3)日指揮刑事局，將負責人曾國緯、女友張淑芬及公司員工共8人拘提到案，目前朝銀行法偵辦中，預計今(4)日下午解送台北地檢署。

「imB」一週內累積破9千筆網路聲量

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內（2023/04/27-2023/05/03）關於「imB」累積9,528筆網路聲量。自4月29日起陸續傳出imB跑路的消息，最高一波聲量於5月3日，一名42歲指控在「imB」投入1,500萬，每個月可領到13萬，領了2個月後就全數歸零，甚至因此家庭失和鬧到離婚。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月27日至2023年05月03日。

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