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im.B案究責 金管會擴大銀行調查

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
「不動產借貸媒合平台im.B」爆出吸金詐騙，截至目前為止，至少吸金25億元、5000人受害。圖／桃園市政府勞動局提供
「不動產借貸媒合平台im.B」爆出吸金詐騙，截至目前為止，至少吸金25億元、5000人受害。圖／桃園市政府勞動局提供

im.B詐騙風波蔓延，針對與im.B相關的五家銀行，金管會已啟動調查，進一步了解銀行ＫＹＣ（認識你的客戶）執行情況。金管會銀行局副局長林志吉指出，已限期相關銀行完成調查結果，若有帳戶管理疏失，將不排除開罰，由於可能不只五家銀行和im.B往來，銀行局也準備擴大調查範圍到其他銀行。

林志吉說，即使銀行做完ＫＹＣ，開戶後仍應定期向企業查明，包括營收劇增、往來金額劇增等，都是必須注意的可疑樣態，銀行要查明，並定期進行客戶身分審查、交易監控，疑似可疑交易申報、交易紀錄保存，這都是洗錢防制基本要求。

若有疑似可疑交易，也要申報調查局處理，因此銀行局要調查五家相關銀行是否有失職之處。

林志吉說，im.B借貸平台網站自行揭露有五家合作銀行，「有點借銀行聲譽來強化外界的信任感」，他表示，接下來對銀行的調查，包括帳戶金流、銀行開戶審查作業等是否有疏失，並不是開戶之後，銀行就不用做事。

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